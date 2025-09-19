3WAY»ÅÍÍ¤ÇÆ°²è¤â²»³Ú¤â³Ú¤·¤à¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈDVD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢DVD¡¦CD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢²»³ÚCD¤ÎÏ¿²»¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î3WAY»ÅÍÍDVD¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ëUSBµëÅÅ¤ÇÆ°¤¯¡¢¾®·¿DVD¡¦CD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ö400-MEDI052¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£1Âæ3Ìò¡ªºÆÀ¸¡¦Ï¿²»¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼µ¡Ç½
DVD/CD¤ÎºÆÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³ÚCD¤òmp3·Á¼°¤ÇmicroSD¥«¡¼¥É¤äUSB¥á¥â¥ê¤ËÏ¿²»¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢USB¥á¥â¥ê¤ämicroSDÆâ¤ÎÆ°²è¡¦²»³Ú¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¢£´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÃ¯¤Ç¤âÁàºî¤Ç¤¤ë
ÀÜÂ³¤Ï¡ÖUSBÅÅ¸»¢ª¥Æ¥ì¥Ó¢ª¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°Î»¡£ÉÕÂ°¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤âÁàºî¤Ç¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥¿¥óÀß·×¤Çµ¡³£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
¢£USBÅÅ¸»¤Ç¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏUSBµëÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ACÅÅ¸»ÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ä¼ÖÆâ¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë±ÇÁü¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸ÍøÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£
¢£¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á¤Ç³Ú¤·¤àÂ¿ºÌ¤Ê½ÐÎÏÊý¼°
±ÇÁü¤ÏHDMI½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Õ¥ëHD¥¯¥é¥¹¤ÎÁ¯ÌÀ¤Ê²è¼Á¤ò¼Â¸½¡£½¾Íè·¿¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤ÎAV¥±¡¼¥Ö¥ë½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»ëÄ°¤Ë¤âÊØÍø¤À¡£
¢£¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¡õÂ¿µ¡Ç½¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âºÇÅ¬
CPRMÂÐ±þ¤ÇÃÏ¥Ç¥¸Ï¿²èDVD¤ÎºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼Àß·×¤Ê¤Î¤Ç³¤³°¥Ç¥£¥¹¥¯¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸ÍÑÅÓ¤äË¡¿ÍÆ³Æþ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¾®·¿DVD¡¦CD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ö400-MEDI052¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Ä¶¾®·¿¡¦¹âÀÇ½¤ÊºÇ¿·¥É¥í¡¼¥ó¡ÖDJI MINI 5 PRO¡×È¯Çä¡ª¥»¥¥É¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡õ¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ò´ÊÃ±¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡ª3.5¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥Ó¥Ç¥ª¥¥ã¥×¥Á¥ã¡½
¡¦²Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤â¤ª»®±ø¤ì¤â¿©Àöµ¡¤ÇÀö¤¤Î®¤¹¡ª¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿©Àöµ¡¤ÎÀö¾ôÎÏ¤òÂÎ¸³
¡¦²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡ª¡È¼«Ê¬ÀìÍÑ²»ÎÌ¡É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
¡¦¡Ö¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ª¡ÖBOOMBOX¡ØSCR-B9(Z)¡Ù¡×¤Î²ñ°÷¸ÂÄêÍ½Ìó³«»Ï
¢£1Âæ3Ìò¡ªºÆÀ¸¡¦Ï¿²»¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼µ¡Ç½
DVD/CD¤ÎºÆÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³ÚCD¤òmp3·Á¼°¤ÇmicroSD¥«¡¼¥É¤äUSB¥á¥â¥ê¤ËÏ¿²»¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢USB¥á¥â¥ê¤ämicroSDÆâ¤ÎÆ°²è¡¦²»³Ú¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¢£´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÃ¯¤Ç¤âÁàºî¤Ç¤¤ë
ÀÜÂ³¤Ï¡ÖUSBÅÅ¸»¢ª¥Æ¥ì¥Ó¢ª¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°Î»¡£ÉÕÂ°¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤âÁàºî¤Ç¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥¿¥óÀß·×¤Çµ¡³£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
¢£USBÅÅ¸»¤Ç¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏUSBµëÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ACÅÅ¸»ÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ä¼ÖÆâ¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë±ÇÁü¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸ÍøÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£
¢£¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á¤Ç³Ú¤·¤àÂ¿ºÌ¤Ê½ÐÎÏÊý¼°
±ÇÁü¤ÏHDMI½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Õ¥ëHD¥¯¥é¥¹¤ÎÁ¯ÌÀ¤Ê²è¼Á¤ò¼Â¸½¡£½¾Íè·¿¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤ÎAV¥±¡¼¥Ö¥ë½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»ëÄ°¤Ë¤âÊØÍø¤À¡£
¢£¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¡õÂ¿µ¡Ç½¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âºÇÅ¬
CPRMÂÐ±þ¤ÇÃÏ¥Ç¥¸Ï¿²èDVD¤ÎºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼Àß·×¤Ê¤Î¤Ç³¤³°¥Ç¥£¥¹¥¯¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸ÍÑÅÓ¤äË¡¿ÍÆ³Æþ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¾®·¿DVD¡¦CD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ö400-MEDI052¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Ä¶¾®·¿¡¦¹âÀÇ½¤ÊºÇ¿·¥É¥í¡¼¥ó¡ÖDJI MINI 5 PRO¡×È¯Çä¡ª¥»¥¥É¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡õ¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ò´ÊÃ±¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡ª3.5¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥Ó¥Ç¥ª¥¥ã¥×¥Á¥ã¡½
¡¦²Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤â¤ª»®±ø¤ì¤â¿©Àöµ¡¤ÇÀö¤¤Î®¤¹¡ª¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿©Àöµ¡¤ÎÀö¾ôÎÏ¤òÂÎ¸³
¡¦²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡ª¡È¼«Ê¬ÀìÍÑ²»ÎÌ¡É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
¡¦¡Ö¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ª¡ÖBOOMBOX¡ØSCR-B9(Z)¡Ù¡×¤Î²ñ°÷¸ÂÄêÍ½Ìó³«»Ï