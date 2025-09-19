À¾Ìî¥«¥Ê¡¢TWICE¥é¥¤¥Ö¤Ø MISAMO¤È¤Îµ®½Å4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Æµã¤¯¡×¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û²Î¼ê¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤ØË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢µ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾Ìî¥«¥Ê¡õTWICE¥á¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¥·¥ç¥Ã¥È
À¾Ìî¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ½Ö¤¤¹¤ë¤Î¤âÀË¤·¤¤¤¯¤é¤¤Å£ÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢TWICE¤Î6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥©¥ÈT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦MINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¡¢SANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¡¢MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Àµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
À¾Ìî¤ÈTWICEÆâ¤ÎÆüËÜ¿Í¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë3¿Í¤Î¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖMISAMO¤È¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Æµã¤¯¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾Ìî¥«¥Ê¡õTWICE¥á¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡À¾Ìî¥«¥Ê¡¢MISAMO¤È¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
