°ð¾ì°¦¹á¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê£µºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏÂæÏÑ¤Ç»£±Æ¡ÖÇØÃæ¡ªÇØÃæ¡ªÇØÃæ¡ª¤È¤¤¤¦´¶¤¸
¡¡¸µ¡Ö£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¡×¤Î°ð¾ì°¦¹á¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£±£±·î£±£µÆü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï°ð¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê£µºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£°ð¾ì¤¬°¦¤¹¤ë¹á¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿£±ºý¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ð¾ì¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤À¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢º£¤â¤Þ¤À¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤Î»ä¤âÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤ÈÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ç°´ê¤Î³¤³°¥í¥±¤ò¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶å份¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤«Î¹¹Ô¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤â»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÊý¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¸²½¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃÎ¤í¤¦¤È¿´¤¬¤±¡¢Â¿¤¯¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÇØÃæ¡ª¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡ÖÇØÃæ¡ªÇØÃæ¡ªÇØÃæ¡ª¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤ò¤ß¤»¤¿°áÁõ¤ä¥Ý¡¼¥º¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ð¾ì¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤è¡ª¡ª¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖË»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Ìþ¤µ¤ì¤¿¤¤»þ¡¢À§Èó²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÌÀÆü¤«¤é¤âà¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤Ê¤«¤ó¤·¤è¤¦¡ªá¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£