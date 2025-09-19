º´ÁÒ°½²»¤Î°¦¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤Ë¤Ï¡¢¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ú¼¡À¤Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½÷²¦¤òÃµ¤»¡ª¡Û
¡Ú¼¡À¤Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½÷²¦¤òÃµ¤»¡ª¡Û#7
¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¤ÎÅÐºä³¨è½¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é¤ÎÅ¾¿ÈÁÈ¤Ç´üÂÔÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó
¡¡º´ÁÒ°½²»¡ÊÀ¼Í¥¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ïºà¤¬Ì²¤ëÌ¤³«È¯¤ÊÊ¬Ìî¤Ï½÷ÀÀ¼Í¥¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¥¯¥¤¥º ¥ß¥é¥¯¥ë9¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Îº´ÁÒ°½²»¤ÏÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼25.4Ëü¿Í¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÀ¤¬¹â¤¤Èà½÷¤Î»Ñ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¿¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Öº´ÁÒ°½²» ÏÀÍý¡ß¥í¥ó¥ê¡¼¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¡Ö¥È¡¼¥¯¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤½÷ÀÀ¼Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖTV¥Þ¥¬¡×¡Ë¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡1994Ç¯1·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2010Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡¢2025Ç¯1¡Á4·î¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀ¼Í¥¤ò±é¤¸¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤·¤¿¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Ä¤È¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¤Î²ÖÉè¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²ÖÉè¤Î3D¥¢¥Ð¥¿¡¼¤¬Æ°¤¯½Ä·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÌ¤ÍèÅª¤Ê¾ð·Ê¤Ï¡¢º´ÁÒ¤Î°¦¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤½¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Í¥Ã¥ÈTV¡×¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤ËÉÔÅÐ¹»·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡Ê¾®Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ËÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¥é¥¸¥ª¤È½Ð¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡£
¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤ËÈà½÷¤¬½Ð±é¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¥Ñ¡¼¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢Â¸ºß´¶¤Ï½½Ê¬¶¯¤¤¤Î¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¤É¤ÎÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤Ç¤ÏÄ«ÆüÆà±û¡¢±Æ»³Í¥²Â¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤é¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£
¡¡¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë´µ¼Ô¤ÎÌ¼Ìò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Çº´ÁÒ¤Ï¡ÖÀ¼Í¥¤À¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´é½Ð¤·¤Î¤ª»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ê¾Ð¡ËÉÕ¤¤Ê¤Î¤Çº£¸å½Ð±é¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢À¼¤Î¤ª»Å»ö·ÏÈþ½÷¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¡Ö¤â¤¨¤·¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤ÎËÅÄË¨³¨¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤Î°¡ºé²Ö¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¹âÁÒÊ¸µª¡¿½÷Í¥¡¦ÃËÍ¥É¾ÏÀ²È¡Ë