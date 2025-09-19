「Inovatör 2x2 Sound Truly Wireless Earbuds」Night Mirage

エム・ティ・アイは、NUARLブランドの完全ワイヤレスイヤフォン「Inovatör 2x2 Sound Truly Wireless Earbuds」の新デザインバリエーションモデル「Night Mirage(ナイト・ミラージュ)」を9月26日に発売する。価格は82,500円。全世界で200セットの限定発売。

「Inovatör 2x2 Sound Truly Wireless Earbuds」Night Mirage

Inovatörは、聴覚に合わせて音質を最適化する「Audiodoパーソナルサウンド」を搭載。さらに、100kHzを超える超高域再生を実現する「MEMSスピーカー」と独自のダイナミックドライバーを組み合わせ、2つの内蔵DACで独立駆動するハイエンドオーディオの技術を取り入れ、音質を高めている。

Inovatörの筐体は職人が1つ1つハンドメイド仕上げを施しており、同じ絵柄が世に2つと存在しない。新たなデザインバリエーションとして追加された「Night Mirage」は、夜光雲と蜃気楼が同時に現れる非常に珍しい北欧の夜空をイメージしてデザイン。イヤフォン筐体の天面と下面で意匠の異なる幻想的な模様が施されている。