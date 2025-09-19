ÃÝÆâÍ³·Ã¡¡µ¯¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»²Æþ¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Ç½Ð±éÂ¿¿ô¤â¡Ö¸ª½ñ¤¤òÊÑ¤¨¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÝÆâÍ³·Ã¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¡ÖPIVOT¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£µ¯¶È¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¼Ò¤·¡¢É×¤Î¶ÐÌ³ÃÏ¤¬¤¢¤ëÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÃÝÆâ¡£Æ±»ÔÆâ¤ÎÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎßäÀùµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¾Æ¤¤¤ÆÇä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´ë¶È¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹»²Æþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤ò¤ä¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë²¿¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¸µ¡¹Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âßäÀù¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¿¼¤¤¤È¤·¡¢¡ÖßäÀù¤ÏÆ¦¤ò²·¶È¼Ô¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¡¢ßäÀùµ¡¤Ç²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¤ä¤í¤¦¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìó5Ç¯Á°¤«¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖºÇ½é¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤Ç(Æ¦¤Î)ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å¹ÊÞ¤â2¡¢3Å¹¹½¤¨¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ»Ø¤»±îÅÄÉ§àÝàê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¹¤²¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦Ì´¤ÏÂç¤¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¯¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê»ñ¶â¤Ç¡¢»ÅÆþ¤ì¤â¼«Ê¬¤Ç¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò¤½¤Ã¤Á(¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹)¤Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Ã¤Á¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¡£¸ª½ñ¤¤òÊÑ¤¨¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£