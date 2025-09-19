¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¡Ö¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ä¡×¥ê¡¼¥É»à¼é¤Î¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë°ÂÅÈ¡¡µß±ç¿ØÉüÄ´¤Ë´üÂÔ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Ï¢¾¡¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò6¤È¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïµß±ç¿Ø¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È6»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â5²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤À2ÈÖ¼ê¡¦¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤â1»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢2¡½0¤Î7²ó¡¢3ÈÖ¼ê¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯¤¬2»Íµå¤òÍ¿¤¨1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢4ÈÖ¼ê¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤â¥é¥â¥¹¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¡¢¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤â²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¤â1»àËþÎÝ¤Ç¥¢¥À¥á¥º¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥ê¡¼¥É¤À¤±¤Ï»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ë¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤ÇÅ·°æ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤Åê¼ê¤À¡£Èà¤Ë¤Ï¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¤·¡¢É¬Í×¤ÊÀïÎÏ¤À¡£¤À¤«¤é¡Ø¿®Íê¤ÎÎØ¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2¡½1¤Î9²ó¤Ë¤Ï¥Ù¥·¥¢¤¬ÅÐÈÄ¤·Áê¼êÂÇÀþ¤ò3¼ÔËÞÂà¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£º¸ÏÓ¤ÎÄ´»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤è¡£Á°²óÈïÃÆ¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¡¢¥¾¡¼¥ó¤Î¾å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Á°Æü¤ÎÎíÉõ¥ê¥ì¡¼¤ËÂ³¤¡¢µß±ç¿Ø¤¬½ù¡¹¤ËÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óµ¯ÍÑ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÌò³ä¤ò¶¥¤ï¤»¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÌò³ä¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ø¾¡Éé¤É¤³¤í¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡Ù¤À¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤ÈÌò³ä¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¾ìÌÌ¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£