¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÁÊ¤¨¤ëÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÉÕ¤È½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¹Ô¤¦¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿À©ÅÙÀß·×¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¢§¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¡¢¢§¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¡¢¢§½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÉÕ¤È½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¹Ô¤¦¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿À©ÅÙÀß·×¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼óÅÔµ¡Ç½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ¤Î´íµ¡´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¢§5·î¤ËÀÐÇËÁíÍý¤ØÄó¸À¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤ÎÀ©Äê¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÊÎáÅã¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¼ÔÂÐºö¤äÅÚÃÏ¼èÆÀµ¬À©¤Î¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¢§ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Î²þÀµ¤ä¢§126ÂåÂ³¤¯ÃË·Ï¤Î¹ÄÅý¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤â¼çÍ×¤ÊÀ¯ºö¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÞ²þ³×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¢§À¯¼£»ñ¶â¤ÎÆ©ÌÀ²½¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¤ÎÀ¼¤ò³è¤«¤·¤¿ÅÞ±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£