¡ÚÃæÀîæÆ»Ò¡Û¡Ö¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¿ô¡¹¤âº£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´¶¤À¤«¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¡×ÁÐ»ÒÇ¥¿±9¤«·î¤ÎÇº¤ß¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ9¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÎÇº¤ß¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡9¤«·îÁÐ»Ò¤ÎµðÂç²½¤ªÊ¢¤ÎÇº¤ß¤ò¤é¤¯¤¬¤¤·¤Þ¤·¤¿ ¡¡¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ó¤ÊËèÆü¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¸½ºßÇ¥¿±35½µ¤ò²á¤®¤Æ¡¢µðÂç²½¤·¤¿¤ªÊ¢¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤ËÈ¼¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ìÏ«¤äÇº¤ß¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤à¤¯¤ß¤Ç ÂÀ¤â¤â ¤Ò¤¶ ¤Õ¤¯¤é¤Ï¤® Â¼ó Æ±¤¸ÂÀ¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢¤à¤¯¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÓ¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤òÉ½¸½¡£
¡Ö£Ç ¡Ê¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ë¤¬¡¦¡¦¡¦ÆâÂ¡¤ò¤Ä¤Ö¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÂ¡¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Ë´Ø¤¹¤ëº¤¤ê¤´¤È¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦ÅòÁ¥¤¤Ä¤¤ ¤Ò¤¶¤¬¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÅòÁ¥¤ËÆþ¤ëºÝ¤Îµç¶þ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæ¤«¤éÆâÂ¡¤Ë¤Ä¤¦¤³¤ó¤Î¤¤¤Á¤²¤ ¥È¥ê¥×¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢Æ°¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¿ô¡¹¤âº£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´¶¤À¤«¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÂçÊÑ¤ÊÇ¥¿±À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤à»ÑÀª¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¦¡ÖÇ¥ÉØ½Ð»º°é»ùÌ¡²è¤³¤ì¤«¤é¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¦¡Öº£¤·¤«·Ð¸³½ÐÍè¤Ê¤¤»ö¤À¤·Ž¤¤â¤¦¾¯¤·¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡¦¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤â¤¥¤¹¤°¥Þ¥Þ¤À¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡Á¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
