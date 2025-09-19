¡Ú TEAM BANANA ¡Û¤¢¤¹20Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ç²ò»¶¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¡ÖµÙÍÜÌÀ¤±¤â²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡×Æ£ËÜ¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡¡¡ÖTHE W¡×3Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤â
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTEAM BANANA¡×¤¬¡¢¤¢¤¹20Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Æ£ËÜÍ§Èþ¤µ¤ó¡¦»³ÅÄ°¦¼Â¤µ¤ó¤¬³Æ¡¹¤ÎX¤Ç¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú TEAM BANANA ¡Û¤¢¤¹20Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ç²ò»¶¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¡ÖµÙÍÜÌÀ¤±¤â²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡×Æ£ËÜ¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡¡¡ÖTHE W¡×3Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤â
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊµÞ¤ÊÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÅê¹Æ¡£
°ìÊý¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÙÍÜÁ°¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Î°ã¤¤¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ç²ò»¶¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖµÙÍÜÌÀ¤±¤â²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯º£²ó²ò»¶¤È¤¤¤¦±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TEAM BANANA¤Ï¡¢2006Ç¯¤ÎM-1¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËµÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¡£¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¡Á2019Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¦2020Ç¯¡Á2022Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2023Ç¯2·î¤Ë¤Ï»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬µÙÍÜ¤ËÆþ¤ë¤â2025Ç¯3·î¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥Ü¥·¡×¤ÎÍ½¡ÀèÀ¸¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡×¤Î¤«¤ß¤Á¤£¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Éüµ¢¸å¤Î2025Ç¯6·î¤ËYouTube¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û