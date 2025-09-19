Ìð¸ý¿¿Î¤¡¡¥â¡¼Ì¼¡£ËÒÌî¿¿è½°¦¤òÀä»¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¼¤µ¤ó¡×¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î°é¤ÆÊý¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡×ËÒÌî¿¿è½°¦¡Ê24¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ìð¸ý¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÒÌî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡ËÒÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Î¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ç½ÎÏ¹â¤¯ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ä¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âLINE¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤¸¯¤¤¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤È¤³¤í¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î°é¤ÆÊý¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤ÎÌ¼¤µ¤óÃ£¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤»Ò¡ª¡ª²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ë´°àú¤µ¤Ç¤¹¡ª¡ªLIVEËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤è¡¡À§Èóº£¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Î¢É½¤Î¤Ê¤¤¡¢ÁÇÄ¾¤ÇÎÉ¤¤»Ò¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âËÜÅö¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Î¥¤ì¤Æ¤«¤é²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¸½Ìò¤Î¤³¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡Ö¿¿è½°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£