¥É·³´ÆÆÄ¤Ï6»Íµå¤âÌµ¼ºÅÀ¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ë¡ÖÍ×½ê¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×º£µ¨À®ÀÓ¡Ö¥±¥Á¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡£¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5²ó1/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â±¦ÏÓ¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÙ¤«¤ÊÀ©µå¤äÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢6»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤ò6²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅêµå¤ò·è¤á¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»î¹ç¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦58¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÎÈà¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¯¤·´Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Í×½ê¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï½é²ó¡¢´ÊÃ±¤Ë2»à¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é3ÈÖ¡¦¥¢¥À¥á¥º¤Ë¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤«¤é¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤¸¤¿³°³Ñ97.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156.4¥¥í¡ËÄ¾µå¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÈÈ½Äê¡£É½¾ð¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é5ÈÖ¡¦¥¨¥ë¥É¥ê¥Ã¥¸¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ë25µå¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡3²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥é¥â¥¹¤ò¥·¥ó¥«¡¼¤ÇÆó¥´¥í¡£1µå¤Ç¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«9µå¤Ç½é¤á¤Æ¤Î3¼ÔËÞÂà¡£4²ó¤Ë¤Ï2»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç2¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£6²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¢¥À¥á¥º¤ÎºÝ¤Ëµå¿ô¤Ï100µå¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤â¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÅêµåÆâÍÆ¤Ë¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£