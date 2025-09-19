¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¦¤Á¤å¤¤á¤í¤Ç¤£!¤¬¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë ¿ä¤·¤Ï¡Ö³ý¿¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×9·î18Æü¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¹µ¼¼¤ËYouTuber¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î¤Á¤å¤¤á¤í¤Ç¤£!¤¬Íè¾ì¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Á¤å¤¤á¤í¤Ç¤£!¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Á¥å¥¥×¥é¥¹¡×¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Á¤å¤¤á¤í¤Ç¤£!¤Ï¡¢¿ä¤·Áª¼ê¤Ë´ÆÆÄ·óÁª¼ê¤Î³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ò¤¢¤²¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡×¤Á¤å¤¤á¤í¤Ç¤£!
¡¡¤Á¤å¤¤á¤í¤Ç¤£!¤ÏYouTube¡¢X¡¢Instagram¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¥å¥¥×¥é¥¹¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢Ëã¿ý³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Á¤å¤¤á¤í¤Ç¤£!¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ã¿è¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢M¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¿ä¤·Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ý¿¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤êÊÖ¤·¤¿³ý¿¹¤ò¸«¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë