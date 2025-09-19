¡Ö¿Æ¤ÏÃæ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×»Ò¤É¤â¤À¤±¤Î¥è¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÌ©Ãå¡¡18ºÐ¤Î²ñÄ¹¤¬¸ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ë¡¼¥ë
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤¹ÁÄ®¤äÉ÷·Ê¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡Ø¹Á»þ´Ö¡Ù¡£
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Î¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¿Í¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡ªÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤±¤Î¥è¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡×
»ÔÌ±¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¡£1887Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ª¥ó¥è¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤À¡£
²ñÄ¹¤Î¥¨¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¤ò¹µ¤¨¤ë18ºÐ¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤ÏÃæ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Î¥¯¥é¥Ö¤È°ã¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç¿Í¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÆÈÎ©¿´¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¡¢¤³¤³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Î¥è¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡£Âç¿Í¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤À¡£
±¿±Ä¤âÎý½¬¤â¤¹¤Ù¤Æ»Ò¤É¤â¤À¤±¡£¶µ¤¨¤ëÂ¦¤â¶µ¤ï¤ëÂ¦¤â¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ç°é¤Á¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
À¸ÅÌ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
»ÔÌ±¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÀ»ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥»¡¼¥ê¥ó¥°Ê¸²½¡£¥¨¥é¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤òÆ³¤¯Ê¸²½¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ø¡¢º²¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£