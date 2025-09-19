ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤òÌä¤¤¼¡¤Î¹ñ²È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë³è¤«¤¹
4·î30Æü19»þº¢¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£º£¤Ç¤Ï2¡Á3»þ´ÖÂÔ¤Á¤ÎÂç¹ÔÎó¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤È¥¢¥á¥ê¥«´ÛÁ°¤Î¹¾ì¤â¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ï¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ËüÇîÉ¾²Á¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿§¡¹¤ÊÀâ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿Í¤¬¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤âÉ¾²Á¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛËüÇî¤Î°õ¾Ý¤ò¹¥Å¾¤¹¤ë¤Î¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò
ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤È¤³¤íÌó1¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¤«¤é¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¤Ù¤Îò»ËÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËüÇî¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ë¤É¤ó¤Ê¥ì¥¬¥·¡¼¤ò»Ä¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£
1970Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢½é¤ÎËüÇî¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½¤ò²Ì¤¿¤·¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¡¢2010Ç¯¤Ë¾å³¤ËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç40Ç¯´Ö¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¤¿ËüÇî¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£Â¤ò±¿¤ó¤À¿Í¡¹¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÎÅþÍè¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬Ì¤Íè¤Ë»Ä¤¹¤â¤Î¤È¤Ï
¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡£
°¤«¤Ã¤¿É¾È½¤¬²ñ´üÃæ¤Ë°ìµ¤¤Ë¹¥Å¾¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÏ¢ÆüÂçº®»¨¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤â¶Ã°ÛÅª¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëËüÇî¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔÉ¾¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢°ìÉô³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Î¹©»öÈñÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¤Ê¤É¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤ÌäÂê¤â»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤È²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£
¤³¤ÎËüÇî¤¬À®¸ù¤À¤Ã¤¿¤«¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤«¤Î°Õ¸«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²¾¤Ë¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤«¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¶µ·±¤Ë¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÏÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Á°¿Ê¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾ÍèºÆ¤ÓÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¸åÂà¤È¤Ê¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎËüÇî¤ò²æ¡¹¤¬¤É¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤«¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ç¤â¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤¬É÷²½¤¹¤ëÁ°¡¢²ñ´üÃæ¤«¤é¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¡¢²þÁ±¤Î¼Â¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¤Ç¤ÎËüÇî¤Ï10·îÈ¾¤Ð¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤¬¡¢5Ç¯¸å¤Î2030Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¡¢¥ê¥ä¥É¤ÇºÆ¤ÓËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤·¡¢2Ç¯¸å¤Î2027Ç¯¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆüËÜ¤Î²£ÉÍ¤Ç¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ ¡ÊGREEN¡ßEXPO 2027¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ÷¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÏÆ§½±¤·¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤ÆËÉ¤¤¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ËüÇî¤Î²ÝÂê¡£¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏËüÇî¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÉ¾È½¤ò´Þ¤à¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤äÎ®ÄÌ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤ÏÉÔÉ¾¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËüÇî¤À¤¬
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢³«Ëë¤Î¤Ï¤ë¤«Á°¤«¤é³«ºÅ¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦À¼¤¬¼ç¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë1970Ç¯¤ÎËüÇî¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
¤Û¤ÜËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÌäÂêÅÀ¤¬µÄÂê¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÂç¤¤Ê¥Í¥Ã¥È±ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«ËëÄ¾Á°¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¹©»ö¤¬³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë³«Ëë¤ËÅ¸¼¨½àÈ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¹ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï½ÐÅ¸¤ò·è¤á¤¿Á´158¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¤ï¤º¤«5¥«¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»¶¡¹°¤¤±½¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¤«¡¢¿Í¡¹¤ÎËüÇî¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔÃÍ¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡£³«ºÅ½éÆü¤Ï°ìÈÌÍè¾ì11Ëü9000¿Í¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È14Ëü1000¿Í¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÍè¾ì¼Ô¤¬¤³¤ì¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢¼ºÇÔ¤ä¹õ»ú²½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ßà°õ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤«¤é¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤ËËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë¹âÉ¾²Á¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ë°î¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
5·î¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï79.7%¤¬¡ÖËþÂ¡×¡Ê¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢84%¤¬ºÆË¬¤ò´õË¾¤ÈÅú¤¨¤¿¡Ê*1¡Ë¡£
ÆÃ¤ËÉ÷¸þ¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤ÎÄ¦¹ï¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡×¤ä¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤ÎÁÇÉÁ¡¢¥«¥é¥ô¥¡¥Ã¥¸¥ç¤ÎºîÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¡ÖËÜÊª¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÎÉ¾È½¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿ÏÈ¤Ç¤ÎÄÌ¤ê°ìÊ×¤Î¾Ò²ð¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ì¤é¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤ÎÇ®¤¤²òÀâ¤¬Âç¤¤Ê¶¦´¶¤òÀ¸¤ó¤À¡£
ËüÇî¿Íµ¤¤È¶¦¤ËºÇ½é¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¿Íµ¤¤â¹¥Å¾¤·¤¿¡£
8·î8Æü¤Ë¤Ï¹õ»ú²½¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäËç¿ô¤ÎÌÜÉ¸1,800ËüËç¤òÆÍÇË¡£¤À¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäËç¿ô°Ê¾å¤Ë¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¡¢8·î14Æü¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤ÎÎß·×¹ØÆþ¼Ô¿ô¤¬500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£ºÇ½é¤Ï²ñ¾ìÆâ8¥«½ê¤À¤Ã¤¿¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¹ç·×20Å¹ÊÞ¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿º£Æü¤Ç¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬Â³¤¡¢ËèÆü4Ëü¿Í¤¬¤ªÅÚ»ºÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÅÚ»ºÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï1Æü¤Ç5²¯6000Ëü±ßÁêÅö¤È¤¤¤¦¿ä·×¤â¤¢¤ë¡Ê*2¡Ë¡£
*1¡ËÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñÄ´¤Ù
*2¡Ë´ØÀ¾·ÐºÑ¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¸¦µæ½ê¡×¤È´ØÀ¾´Ñ¸÷ËÜÉô¤¬¹çÆ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬5·î¤ËÁ´¹ñ3,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ËüÇî¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡£Íè¾ì°Õ¸þ¤Ï5·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿
Æ±¤¸¤¯»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬2025Ç¯5·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Íè¾ì¼Ô500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¡£ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Î79.7%¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤¬Á´ÂÎ¤Ç73¡ó¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Íè¾ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë
ËüÇî¤Î°õ¾Ý¤ò¹¥Å¾¤¹¤ë¤Î¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê4·î15Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡£¸½ºß¤Ï°ìÅÙ¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¼Ì¿¿¤Î¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤ÎÁÇÉÁ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¾ï¤ËÄ¹Âç¤Ê¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈãÈ½¡¢ÍÞ¤¨¤¿¤Î¤â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¯¿®¤À¤Ã¤¿
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËüÇî¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¡¹¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ëÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÇØ·Ê¤äÌäÂê²ò·è¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢²ñ¾ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä²ó¤êÊý¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¹¤á¤¿¤Î¤â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤é¡¢ÊÂ¤Ö²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Í½Ìó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌäÂê¤Î¤¢¤ëÎ¢µ»¤ò¹¤á¤¿¤Î¤â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
2005Ç¯¤Î°¦¡¦ÃÏµåÇî¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤Þ¤À¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ÉáµÚÁ°¤Ç¡¢2010Ç¯¤Î¾å³¤ËüÇî¤ÏÃæ¹ñ³«ºÅ¤Î¤¿¤áÍøÍÑ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2020Ç¯¤Î¥É¥Ð¥¤ËüÇî¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëË¬Ìä¼Ô¤¬ÊªÍýÍè¾ì¼Ô¤Î10ÇÜ¤Î2²¯5000Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢¸À¸ì¤¬¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ê¤¿¤á¤«¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ´ººÅý·×¤Ï¤¢¤Þ¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èæ³Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï2015Ç¯¤Î3²¯¿Í¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ß¥é¥ÎËüÇî¤À¤¬¡¢Æ±ËüÇî³«Ëë1½µ´Ö¤Î´Ö¤ÎTwitter¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ï33Ëü·ï¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï460.8Ëü·ï¤ÇÌó14ÇÜ¤âÏÃÂê¤ÎÎÌ¤¬Âç¤¤¤¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤ÎÉ¾²Á¤ÎÊÑÁ«
¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÏÃÂê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ºÇ½é¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤ÎÀ§Èó¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿·úÀßÈñÁýÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÏ¢ÆüÂ¿¤¯ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¹©´ü¤ÎÌäÂê¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¹©»öÈñ¤Î¤«¤«¤ëÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤â²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡ÊËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´Éô¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤ë±¿Æ°¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³«ËëÁ°¤«¤é°É¾¤¬Â³¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤È4Ç¯Á°¤Î¡Ö2020Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Îµ²±¤¬¿·¤·¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤â³«ºÅ¤ÎÀ§Èó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¶¥µ»¾ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÂç²ñ¥í¥´¡¢±¿±Ä¤Î¤¢¤êÊý¡¢³«²ñ¼°¡¢ÊÄ²ñ¼°¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶¥µ»¾ì°Æ¤ä¥í¥´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈ¯É½¸å¤ËÇò»æÅ±²ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êº®Íð¤ò¸«¤»¤¿¡£¿Í¡¹¤¬»þ¤Ë¤ÏÅÙ¤ò±Û¤·¤¿·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈãÈ½¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÎ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ã¤¤¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·»Ï¤á¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤äÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÅýÀ©¤¬¶¯¤¯¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤ËÎ¾°Ñ°÷²ñ¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é²óÅú¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤¯¼Ý»ÒÄêµ¬¤Ç¡¢¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¤Û¤Ü¼áÌÀ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤µ¤ì¤¿¡£
ËüÇî¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡ÊBIE¡Ë¤äÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢ËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¼Ý»ÒÄêµ¬¤Ê²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯1·î27Æü¡¢·úÃÛ²È¤Ç²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÇ¤¤òÆÀ¤¿Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤¬¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀâÌÀ¤·¿Ô¤¯¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤±¤Æ¡ÖËüÇî¤Î°ÕµÁ¡×¡¢¡Ö²ñ¾ì·×²è¤Î°Õ¿Þ¡×¡¢¡ÖÌÚ¹½Â¤¤Î°ÕµÁ¡×¡¢¡ÖËüÇî¤Î²ñ¾ìÀ°È÷¥³¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤ËÉñÂæÎ¢¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¸½ºß¤â»á¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ô¥óÎ±¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì»þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÈãÈ½¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÇ®¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¾õ¶·¤òÍý²ò¤·±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤âÁý¤¨»Ï¤á¤¿¡£Æ£ËÜ»á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ»á¤Ï¡¢1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î»þ¡¢²¬ËÜÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎÆâÉô¤«¤é¤âÁêÅöÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¹ñ²ÈÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¤·¤«¤âSNS¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËüÇî¶¨²ñ¤Ê¤ÉÁÈ¿¥¤Î¿Í´Ö¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ø·¸¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿À©Ìó¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Î¨Ä¾¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤è¤ê²¼¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¤ÏÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ£ËÜ»á¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÈ¯¸À¤Î¼«Í³¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤¬´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿
º£²ó¤ÎËüÇî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ£ËÜ»á¤Ë²Ã¤¨¡¢8¤Ä¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë8¿Í¤Î¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î1¿Í¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍî¹çÍÛ°ì»á¤ä¡Ö¤³¤ß¤ã¤¯¡×¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§ID¡Ë¤È¤¤¤¦2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤¿°úÃÏ¹ÌÂÀ»á¤È¤¤¤¦2Ì¾¤Î´ë²è¡¦À©ºîÂ¦´Ø·¸¼Ô¤¬X¾å¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤ËüÇî¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¡¢¶¦´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
Íî¹çÍÛ°ì»á¤Ï¡¢¤¿¤À»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâËë¤òÃÎ¤ë1¿Í¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹º¬ËÜ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¤»ØÅ¦¤òÂ³¤±¤ë¡£ÆÃ¤Ë»ØÅ¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ÎÌäÂê¤À¡£
2·î¤Ë¤Ï´ØÀ¾ºâ³¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÀÊ¾å¤Çº£²ó¤ÎËüÇî¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡×¡¢¡Ö¥É¥Ð¥¤ËüÇî¤Î¿ôÇÜ¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¡¢Æ±¤¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤äºÅ¤·Êª¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤«¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¡×¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÍî¹ç»á¤Ïnote¤Ë¼«¿È¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¾ÜºÙ²òÀâ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢1970Ç¯ËüÇî¤È¤Î¾õ¶·¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢X¾å¤Ç¤âËüÇîÎ¢¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤ÊÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÃÏ¹ÌÂÀ»á¤Ï¡Ö¸í²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØÌ¤Íè¤Î¸ø¶¦¤Ø¤ÎÅê»ñ¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢²¿¸Î¤¢¤ì¤À¤±Ã¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤áËüÇî¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ¾²Á¤¬³«Ëë¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¡ØåºÎï¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤ê¤«¤¨¤ë¡Ù¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢Ä°½°¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËüÇî¤Î°ÕµÁ¤ä°ÕÌ£¡¢ÇØ·Ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹©É×¤Çµ¯¤³¤»¤ëÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤¬¸½ºßX¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ëËüÇî¤Î°ÕµÁ¤òÀâÌÀ¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï1500²ó°Ê¾åºÆÅê¹Æ¤µ¤ì173Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¸«¤Æ¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ê²èÁü¡§Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤ÎX¤è¤ê¡Ë
ÁÈ¿¥¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÂ¦¤«¤é¤ÎÌäÂêÄóµ¯
º£²ó¡¢ËüÇîÈãÈ½¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¼ã¼ê·úÃÛ²È¤Ë¤è¤ë¥È¥¤¥ì¤ÎÀß·×¤â¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ£ËÜÁÔ²ð»á¤ÎÈ¯°Æ¤Çº£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë40ºÐ°Ê²¼¤Î·úÃÛ²È¤Ëºî¤é¤»¤¿¤â¤Î¤À¡£ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂçºä¾ë¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥È¥¤¥ì¤ä¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥È¥¤¥ì¡¢µÙ·Æ½ê¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Çºî¤é¤ì¤¿¥È¥¤¥ì¤äµÙ·Æ½ê»ÜÀß¤¬20¶á¤¯¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·úÃÛÈñÍÑ¤äÀ°È÷ÈñÍÑ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥È¥¤¥ì¤Î1¤Ä¤Ï²òÂÎÈñ¹þ¤ß¤Ç2²¯±ß¶á¤¯¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìÂç¤¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ã·Æ£·ò·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Î·úÀßÈñÍÑ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¸å¤âÈãÈ½¤Ï»ß¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á·úÃÛ¤ÎÀìÌç²È¤é¤â»²Àï¤·¡¢Â¾¤Î¼ã¼ê·úÃÛ²È¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ°ÀþÀß·×¤äÆ¬¾å¤ËÀÐ¤òÄß¤Ã¤¿µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤É¤òÌäÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤·Âç±ê¾å¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢yuricadesign&archi¼çºË¤ÎÃÝÂ¼Í¥Î¤²Â»á¤äÊÆß·Î´»á¤é¼ã¼ê·úÃÛ²È¤ÏÆ£ËÜ»á¤ËÊï¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¼¡Âè¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥È¥¤¥ì¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤ì¤é¤Î¥È¥¤¥ì¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤âº£¤Ç¤Ï°¦¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿°¦¾Î¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¼ã¼ê·úÃÛ²È¤Î¥È¥¤¥ì¤äµÙ·Æ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÇµÌÚºä¤Ë¤¢¤ë¡ÖTOTO¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¦´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¡×¤Ë¤Æ10·î19Æü¤Þ¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤·úÃÛ¤ÎÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦Å¸Í÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸Í÷²ñ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»ÜÀß¤âÁÇºàÁª¤Ó¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¹©Ë¡¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ËüÇî¸å¤Î·×²è¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
10·î19Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¤ÎÇµÌÚºä¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëTOTO¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¦´Ö 40¼þÇ¯µÇ°´ë²è2 ¡Ö¿·¤·¤¤·úÃÛ¤ÎÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¡×¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¼ã¼ê·úÃÛ²È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç»¶¡¹¤ÊÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¤äµÙ·Æ¾ì¤Î1¤Ä1¤Ä¤¬¡¢¼Â¤ÏÁÇºàÁª¤Ó¤ä¹©Ë¡¡¢¤½¤·¤ÆËüÇî¤¬½ª¤ï¤ê²òÂÎ¤·¤¿¸å¤Î·úºà¤Î³èÍÑ¤ä´Ä¶²óÉü¤Þ¤Ç¼Â¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ì¤éÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¼ã¼ê·úÃÛ²È¤¬¡¢¸½Âå¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤Î¶¯¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¡¹¤«¤é¤Î»ØÅ¦1¤Ä1¤Ä¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¿¿Ùõ¤Ë±þ¤¨¡¢É¾È½¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ËüÇî¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÈãÈ½¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
Âç¤¤ÊÈãÈ½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËüÇî¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï»ö¼Â¸íÇ§¤äÇØ·ÊÍý²ò¤ÎÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¥È¥¤¥ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ã¼ê·úÃÛ²È¤Î´ñÈ´¤Ê¥È¥¤¥ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÂç·¶ºÀ¤ËÁû¤®Î©¤Æ¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËËüÇî²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ð¡¢¼ã¼ê·úÃÛ²È¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¤ï¤º¤«8¥«½ê¤·¤«¤Ê¤¯¡¢²ñ¾ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¤Î»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ëÊÑÅ¯¤Î¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤ë¡£
´ñÈ´¤ÊÁÇºà¤ä¹©Ë¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤âËüÇî¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤À¤«¤é¤³¤½¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤ÈÃÎ¤ì¤ÐÂª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ËüÇî¤Ï¤ï¤º¤«È¾Ç¯´Ö¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢ºî¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä»ÜÀß¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ñ´ü½ªÎ»¸å¼è¤ê²õ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¸·¤·¤¤·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢²¾Àß·úÃÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢¤Þ¤À·úÃÛ´ð½àË¡¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÇºà¤ä¿·¤·¤¤¹©Ë¡¤ò»î¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ã¼ê·úÃÛ²È¤äÍî¹çÍÛ°ì»á¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Önull²¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏÌµÆñ¤Ê·úÃÛÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·úºà¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï·úºà¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç·úºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËüÇî½ªÎ»¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿²Ï¸¶¤ËÌá¤·¤¿¤ê¡¢ËüÇî¤Î³«È¯¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿ÂçºåÏÑ¤Î³¤Äì¤ÎËä¤áÌá¤·ºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ÜÆ°¤·¤ÆÂ¾¤Î¾ì½ê¤ÇºÆÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á¹Í¤¨¤¿¾å¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î·ë²Ì¡¢Ì¤Íè¤Î¤è¤êÃÏµå´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¿·¤·¤¤·úºà¤ä·úÃÛ¹©Ë¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¤ò¸«¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£µ¿Ìä¤òÊú¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÈãÈ½¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¤«ÈÝ¤«¤À¤í¤¦¡£
±ê¾å¤·¤¿ÏÃÂê¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥æ¥¹¥ê¥«¤È¤¤¤¦Ãî¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¼ÂºÝ¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Û¤É¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤ÎÊ®¿å¤äÍ·¤Ó¾ì¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¿åÎ¯¤ê¤Î¿å¼Á±øÀ÷¤ÎÌäÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤¬²áÉÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¿å¼Á±øÀ÷¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯±¿ÍÑ¤ò»ß¤á¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡£¡×¡¢¡ÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤íÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç±¿ÍÑ¤òºÆ³«¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤ÎÈãÈ½¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ï¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¿¿´°Åµ´¤Ê¿Í¤ÎÈ¯¿®¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¸½¾õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤¦¤·¤¿ÏÃÂê¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ±ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤¡ÖÂÐÏÃ½Å»ë¡×¤Î»ÑÀª
¤¿¤À¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥ì¥¬¥·¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿ÅÙ¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¯¤¤¸ìµ¤¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¸åÆü¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ë¾õ¶·¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢º£¸å¡¢Îã¤¨¤ÐGREEN¡ßEXPO 2027¤Ê¤É¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÈãÈ½¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢µÄÏÀ¤ò¤è¤ê·òÁ´¤ÊÊý¸þ¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎÈ¿¾Ú¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ÅÐ¾ì°Ê¸å¡¢À¤³¦Åª¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë»öÎã¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ì¥¬¥·¡¼¤Î1¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¿ÍÎà¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òËÜ¼Á¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤É½ÁØÅª¤Ê¸À¤¤¹ç¤¤¤ÎÆ»¶ñ¤«¤é¡¢ÂÐÏÃ¤Î¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î1¤Ä¡¢¡ÖDialogue Theater - ¤¤¤Î¤Á¤Î¤¢¤«¤· - ¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²Ï荑Ä¾Èþ»á¤ÏÊ¬ÃÇ¤Î»þÂå¤ËÂÐÏÃ¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
8¿Í¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î1¿Í¡¢²Ï荑Ä¾Èþ¤Ë¤è¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖDialogue Theater - ¤¤¤Î¤Á¤Î¤¢¤«¤· - ¡×¤Ï¡¢¡ÖÂÐÏÃ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢²ò·è¤ò»î¤ß¤ë¼Â¸³¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÈÁª¤Ð¤ì¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±Û¤·¤Î¤â¤¦1¿Í¤Î°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÆüÁª¤Ð¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¼Â¸³Åª¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ÎÀß·×¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤«
¤È¤³¤í¤Çº£²ó¤ÎËüÇî¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼þÃÎ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤äµÞ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ºÅ¤·¤Ë¤â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë²¿ÅÙ¤«¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤º°ÆÆâ·¸¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎËüÇî¤Ï¾ðÊó³Êº¹¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿ËüÇî¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î³Êº¹¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤À¤í¤¦¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡ÖEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°úÃÏ¹ÌÂÀ¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅ¸³«°Æ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¾ðÊó¤ÎÈ¯¸«À¤Ê¤É¤ÎÀß·×¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬³«ËëÄ¾¸å¤Ï½ÐÍè¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
158¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È7¤Ä¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤¬½ÐÅ¸¡¢90¶á¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤äÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¾ðÊó¤ÎÁíÎÌ¤¬ÁêÅö¿ô¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ÏÍý²ò¤¬¤Ç¤¤ë¡£³«ËëÄ¾¸å¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¸½ºß¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤ÆÆÈ¼«¤Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·»Ï¤á¤¿¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Î½ÐÍèÉÔ½ÐÍè¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÆÈ¼«¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÁü¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹ñÆâ³«ºÅ¤ÎËüÇî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Î·×²èÃÊ³¬¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¾ðÊó¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤½¤¦¤«³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¤Ë¤â¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÊýË¡¤òÀß·×¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Æü¡¹¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤Î¿Í¡¹¤ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¥ë¡¼¥ë¤Î²þÁ±¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËËüÇî¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤âÆü¡¹¡¢²þÎÉ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ°È¾¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¤ê¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï¤«¤Ê¤ê²þÁ±¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎµÏ¿¤äÈ¯¿®ÊýË¡¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤Ê¤É¡¢ºÇ½é¤ÎÀß·×ÃÊ³¬¤Ç¤Î¹©É×¤¬Â¤ê¤º¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£2Ç¯¸å¤ÎGREEN¡ßEXPO 2027¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤ÒIT¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤³¤½ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ê²èÁü¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
ËüÇî¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤¿Îò»Ë¤ò¤É¤¦¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤òÅÁ¤¨¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Î¹ÄÂ²¤ä¼óÄ¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÏ¢¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤ä¥Ð¥Á¥«¥ó¹ñÌ³Ä¹´±¤Î¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥Ñ¥í¥ê¥ó¿õµ¡¶ª¡Ê¶µ¹Ä¥ì¥ª14À¤¤ÎÂåÍý¡Ë¤Ê¤É¤¬Ë¬¤ìÊ¿ÏÂ¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎµÏ¿¤Ï¹ñÏ¢¤ÎWeb¥Ú¡¼¥¸¤ä¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¤äÃÄÂÎ¤ËÇ¤¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤¿¥ê¥ó¥¯¤¹¤é¤Ê¤¯¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎËüÇî¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¸²½ºâ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Ç¤Ï5ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¡¦¥í¥À¥ó¤Î¼ê¤ÎÄ¦¹ï¤ä¼ùÎð2300Ç¯¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¼ù¡¢¥Ú¥ë¡¼´Û¤¬ÀºåÌ¤ÊÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿ÅÚ´ï¡¢µ·¼°¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿³Ú´ï¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ´Û¤¬À¤³¦½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë·î¤ÎÉ½Â¦¤ÈÎ¢Â¦¤ÎÅÚ¾í¤ÎÆ±»þ¸ø³«¤Ê¤ÉÄÁ¤·¤¤Å¸¼¨¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1Æü¸ÂÄê¤Ç¥Á¥§¥³´Û¤¬¡Ö°äÅÁ³Ø¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥ì¥´¡¼¥ë¡¦¥á¥ó¥Ç¥ë¤Î¸½Â¸¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÄ¾É®¹Æ¤òÅ¸¼¨¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤â³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¾ðÊó¤¬»Ä¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
ËÜÍè¡¢IT¡Ê¾ðÊó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ëä¤â¤ì¤¬¤Á¤Ê¾ðÊó¤ò²Ä»ë²½¤·¤ÆÈ¯¸«À¤äÁíÍ÷À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤Ê¤É¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤áÌò¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËËèÆü¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤òÁÛÄê¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òºî¤ê¡¢³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä½ÐÅ¸¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤Î¾ðÊó¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£º£²ó¤ÎËüÇî¤Î¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤äÈ¯¿®¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¼Â¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö³èÆ°Êó¹ð¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤¬¡¢¤³¤ÎËüÇî¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë2019Ç¯º¢¤«¤é¿ô¡¹¤Î²ñµÄ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ÉËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤³¤ÎËüÇî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é³èÆ°Êó¹ð¤Î¾ðÊó¤â¡¢¤¿¤À·ÇºÜ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÆÃÄê¤ÎÎÎ°è¤Î³èÆ°¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÃ©¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤ä¤¹¤µ¤Î¹©É×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ðÊó¤¬¤¢¤Þ¤ê³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤·Á¤ÇÂçÎÌ¤Ë»àÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Î¥µ¥¤¥È¤ÎÀß·×¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤ÎÌäÂê¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸ø¼°¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤äÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÆþ»¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤Ê¤É¤Çµ»½Ñ¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬Æþ»¥¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢Ã±¤Ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼Á¤Þ¤ÇÌä¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¼º¤¦¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¶µ·±¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏËüÇî¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾ðÊóÄó¼¨¤ò
2027Ç¯³«ºÅ¤ÎGREEN¡ßEXPO 2027¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÄó¼¨¤ÎÀß·×¤¬¤µ¤ì¤ë¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤âº£²ó¤ÎËüÇî¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´ü¾°Áá¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎËüÇî¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤¿ÂÐÏÃ·¿AI¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢IT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬AI¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë·Á¤Ç¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Â¿¤¯¤ÎÂç·¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÀ¯¼£²È¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¡¢½¡¶µÅª¥ê¡¼¥À¡¼¡¢²Ê³Ø¼Ô¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤¬Æü¡¹¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÇ¤¤»¤ÇÁ´ËÆ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾å¤Ï8·î12Æü¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥Ï¥¤¥¸¤ÎÆü¡×¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤¿¤Á¡×¤Ç¤Î¾åÀîÍÛ»ÒÁ°³°Ì³Âç¿Ã¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥¹¥¤¥¹Âç»È´Û¡Ë¡£²¼¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ë¤Æ9·î20Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÅÐÎµÌç¤Î²áµî¤ÎÅ¸¼¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖSaloneSatellite Permanent Collection 1998-2025 Exhibition¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥í¡¼¥Í¥µ¥Æ¥ê¥ÆÁÏ»Ï¼Ô·ó¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ ¡¢¥Þ¥ë¥ô¥¡¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼¡ÊMarva Griffin Wilshire¡Ë¤ÈÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤Î¾ìÌÌ¡£©Italy Expo 2025 Osaka
ÎÓ ¿®¹Ô ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈŽ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È