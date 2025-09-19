¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¤Ç¥®¥ê¥·¥ã¤òÆ¼¥á¥À¥ë¤ØÆ³¤¤¤¿¥ä¥Ë¥¹¤ò¥¬¥½¥ë¤¬¾Î»¿¡ÖÈà¤¬¸«¤»¤ë´¶¾ð¤¬Âç¹¥¤¡×
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö8·î27Æü¤«¤é9·î15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖFIBA¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2025¡×¤Ç¡¢¥®¥ê¥·¥ãÂåÉ½¤Î¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡Ê¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÏÂåÉ½¥Áー¥à¤Ç½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥ê¥·¥ã¤Ï¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤È¤Î½à·è¾¡¤òÍî¤È¤¹¤â¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤ò92－89¤ÇÀ©¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Âç²ñºÇ½ªÀï¤Ç¡¢¥ä¥Ë¥¹¤Ï30ÆÀÅÀ17¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¡¢Âç²ñÁ´ÂÎ¤Ç2°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ27.3ÆÀÅÀ¡¢2°Ì¥¿¥¤¤Î10.6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢4.1¥¢¥·¥¹¥È1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë0.9¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨68.5¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÇÂç²ñ1°Ì¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー5¡ÊÂç²ñ¥Ù¥¹¥È5¡Ë¤ËÁª½Ð¡£
¡¡¥®¥ê¥·¥ãÂåÉ½¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿30ºÐ¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÀ®²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØESPN¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¡ÈNBA Today¡É¤Ø¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢NBA¤Ç18¥·ー¥º¥ó¤ò¥×¥ìー¤·¤¿¥Ñ¥¦¡¦¥¬¥½¥ë¡Ê¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Û¤«¡Ë¤¬½Ð±é¡£
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç2¤Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ÈÆ¼¥á¥À¥ë1¤Ä¡¢2006Ç¯¤Î¡ÖFIBAÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê¸½¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ø7ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡213¥»¥ó¥Á113¥¥í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï2009¡¢2011¡¢2015Ç¯¤Ë¶â¥á¥À¥ë¡¢2003¡¢2007Ç¯¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¡¢2001¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2009Ç¯¤È2015Ç¯¤ÏÂç²ñMVP¤Ëµ±¤¡¢7Âç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥ªー¥ë¥¹¥¿ー5Æþ¤ê¡£·×58»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»1183ÆÀÅÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¦¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡£¹ñ¡¢¤½¤³¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤³¤È¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂåÉ½¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë»þ¤ÏÆÃ¤Ë¤Í¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Áー¥à¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢NBA¤Ç¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤¬¤éÂåÉ½¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤òÂ³¤±¤ë¥ä¥Ë¥¹¤Î¤³¤È¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÈà¤¬¸«¤»¤ë´¶¾ð¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤Í¡£Èà¤¬¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¤É¤ì¤À¤±°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥É¤Ë¸¥¿È¡¢ÂåÉ½¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¥ä¥Ë¥¹¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï30Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¡¢Æ±Æü¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È½ªÎ»¤«¤éÌó2½µ´Ö¤ÇNBA¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤ò»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ä¥Ë¥¹¤¬¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿»Ñ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£Ç¯¤Î¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¥ä¥Ë¥¹¤¬·è¤á¤¿¹¥¥×¥ìー½¸¡ª