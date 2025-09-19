¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬µÙ¿¦¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×20ÂåÆÈ¿È½÷À¤¬ÆÍÁ³Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¸¶°ø¤Ï¡ÈÆ¯¤²á¤®¡É¤À¤Ã¤¿!?¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌ¡²è¤äËÜ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ß¤¾¥°¥ß³¨Íþ(@mizogumi)¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö&Sofa¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ë¤Æ¡Ö¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¤ªµÙ¤ßÆüµ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¿ÍÌ¡²è²È¤µ¤ó¡£2023Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥¿¡¼¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤ë¡×¤ò´Þ¤à1ÏÃ¡Á3ÏÃ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢9300Ä¶¤¨¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£Ãë¤ÏÊ¡»ã¤Î»ÜÀß¤ÇÈó¾ï¶Ð¿¦°÷¡¢Ìë¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤ÆÆ¯¤µÍ¤á¤Î¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£20Âå½÷À¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¤Î³¨¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤¾¥°¥ß³¨Íþ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
ËÜºî¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥¿¡¼¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤ë¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¼«¿È¤ÎµÙ¿¦·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡¢ºî¼Ô¤Î¤ß¤¾¥°¥ß³¨Íþ¤µ¤ó¡£¡ÖÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿©»ö¤ÇÊäµë¤¹¤ì¤ÐÌµ¸Â¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ªµÙ¤ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À©ºî¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ØÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤òÃ»¤¤¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉÁ¤¯¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ß¤¾¥°¥ß³¨Íþ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¡Ö¾å¼ê¤ËÉÁ¼Ì¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¤ªµÙ¤ßÆüµ¡ÁµÙ¿¦¤·¤¿¤Ã¤ÆµÙ¤á¤Þ¤»¤óÊÔ¡Á¡×¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡ªÂ³¤¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸³è¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¤ß¤¾¥°¥ß³¨Íþ¤µ¤ó¤Î¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤ß¤¾¥°¥ß³¨Íþ(@mizogumi)
