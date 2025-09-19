Âè2ÃÆ¡¢¹Ô¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡Ö¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¥¹¥Ê¥Ã¥¯II¡×È¯Çä·èÄê
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¸ø¼°X¤¬¡¢¥·¡¼¥ëÉÕ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¥¹¥Ê¥Ã¥¯II¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9·î19Æü¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤Åù¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2026Ç¯1·î¤ËÁ´¹ñÎÌÈÎÅ¹¤Î²Û»ÒÇä¾ì¤Ç¤â°ìÈÌÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï158±ß¡ÊÀÇ¹þ171±ß¡Ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ï2025Ç¯2·î¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢6·î¤«¤éÁ´¹ñÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¡£²û¤«¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿¥·¡¼¥ë¤È¡¢ÁÇËÑ¤Ê±öÌ£¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢º£²óÂè2ÃÆ¤Î¡Ö¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¥¹¥Ê¥Ã¥¯II¡×¤¬¾¦ÉÊ²½¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Ø¥ô¥£¥¦¥§¥Ý¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¥¯¥¹¥£¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤ò¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤·¤¿2¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÕÂ°¤¹¤ë¥·¡¼¥ë¤ÏÁ´33¼ï¡Ê¤¦¤Á¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡Ë¡£¤¦¤Á7¼ï¤¬¥Û¥í»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤¦¤Á4¼ï¤Ï²£°æ¹§Æó»á¡Ê²£°æ²èÇì¡Ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡Ö¿¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥â¡¼¥É ¥´¥Ã¥É¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥â¡¼¥É ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ö¥¯¥¹¥£¡¼¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ö¥Ú¡¼¥Í¥í¥Ú¡¼¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥Û¥í»ÅÍÍ¤Î¥´¡¼¥ë¥ÉÇó²¡¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤¬¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢³°ÅÁ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡ÖÉð¼Ô¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥ë¤ÎÉ½ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤òºÆ¸½¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥¥Ã¥È¤Î¥Õ¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Û»ÒÉôÊ¬¤ÏÂè1ÃÆÆ±ÍÍ¡Ö¶¿½¥Éº¤¦¤¦¤Þ¤·¤ªÌ£¡×¤òºÎÍÑ¡£¤¿¤À¤·Âè2ÃÆ¤Ç¤ÏÀ¸»º¿ô³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢·Á¾õ¤¬¥Í¥¸·¿¤«¤é¥ê¥ó¥°·¿¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1988Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢·à¾ìÈÇ¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ÖÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×¤«¤é¤â¿·µ¬»²Àï¤¬¤¢¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¡£Âè1ÃÆ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖSD¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÀÀÎ²û¤«¤·¤¤¡Ø¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¥·¡¼¥ëÉÕ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÂè2ÃÆ¤¬9/19(¶â)13»þ¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª¡¿
¥·¡¼¥ë¤ÏÁ´33¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7¼ï¤Ï¥Û¥í»ÅÍÍ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥í»ÅÍÍ¤Î¤¦¤Á¤Î4¼ï¤Ï¡¢²£°æ²èÇìÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¡ª
