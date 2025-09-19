¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡ÙÃæ°æÈþÊæ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤Ç¿¥ÅÄÍµÆó¤È¤Î¥³¥ó¥ÓÉü³è¤Ë»ëÄ°¼Ô´¿´î¡Ä¡ÖÁ´Éô¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×ÂÐ±þÎÏ¤ËÁÛµ¯¤µ¤ì¤¿¡ÈÌ¾Êá¼ê¡É
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¡ßÃæ°æÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Å´ÈÄ¡Õ
¡Ô¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃæ°æ¤µ¤óÌ¾¥³¥ó¥ÓÉü³è¡¡´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡¡Ï¢Æü¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ®Àï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¡£»Ä¤ê4Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î18Æü¡¢½Ð±é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Îº£ÅÄÈþºù¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæ°æÈþÊæ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢X¤Ë¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ê´¿´î¤ÎÅê¹Æ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ°æ¤µ¤ó¤Ï¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢1997Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç13Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆ±Âç²ñ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¡ØÉüµ¢¡Ù¤·¤¿¤Î¤ÇÃæ°æ¤µ¤óÂÔË¾¤ÎÀ¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£Ãæ°æ¤µ¤ó¤Ï´ÑµÒ¤È¤·¤Æ½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¡¢3ÆüÌÜ¤ËÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¤â¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¡ØÁÐ´ã¶À¤ÇÃµ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Ãæ°æ¤ÎÅÐ¾ì¤ËÊ¨¤¯SNS¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇX¤Ë¤Ï
¡Ô¿¥ÅÄÍµÆó¤òÎäÀÅ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï Ãæ°æÈþÊæ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í ¤µ¤¹¤¬¸ÅÅÄÆØÌé¤Î²Ç¡Õ
¡Ô¿¥ÅÄÍµÆó¤¬Ë½Åêµ¤Ì£¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤É¤³¤ËÅê¤²¤è¤¦¤ÈÁ´Éô¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ëÃæ°æÈþÊæ¡¢¤µ¤¹¤¬¸ÅÅÄ¤Î²Ç¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Ãæ°æ¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¤ÈÍí¤Þ¤»¤ë¥Ý¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¸Î¡¦ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬Ä¾Î©ÉÔÆ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤¬¥Ü¥ä¥¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤¬¤è¤¯¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡ØË½Áö¤¹¤ë¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ò¹ª¤ß¤Ë¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÃæ°æ¤µ¤ó¡Ù¤Ë½Å¤Í¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸ÅÅÄ»á¤ÈÃæ°æ¤Ï1995Ç¯¤Ë·ëº§¡¢ÈäÏª±ã¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¶Ã¤¤Î26.1¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ÖÅÁÀâ¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ°æ¡£¼¡²ó¤«¤é¥³¥ó¥ÓÉü³è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£