¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤ºÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡½¡½¥À¥ó¥¹¤ÎÊÉ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡Ö»çÍÛ²Ö¤Ï¹ß¤é¤Ê¤¤¡×¾®²Ï¿´Í¥¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡É¤Î¿®Ç°¤ÈÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼5¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»çÍÛ²Ö¤Ï¹ß¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤¢¤¸¤Õ¤é¤¤¡Ë¡£¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®²Ï¿´Í¥¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£²Î¤â¥À¥ó¥¹¤âÌ¤·Ð¸³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÉ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«¤é¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡Âç³Ø£±Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¾®²Ï¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë»Ð¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤¬¿´¤òÂª¤¨¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡×¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆÃÊÌ¤Ê¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¾×Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ´¤ì¤À¤±¤ÇÅÏ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï´Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤µ¤¨¤â¤Û¤ÜÌ¤·Ð¸³¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï²ÝÂê¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¾å¼ê¤¯¤³¤Ê¤»¤º¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢º£¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯¾Ð¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤Ì¶ìÆ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥À¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¡ÖÊÑ¤ÊÆ°¤Êý¤·¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ¡¤¹þ¤à¡Ö¥Õ¥êÆþ¤ì¡×¤Ï»îÎý¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤º¡¼¤ó¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£³Ð¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¿Ê¤à¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬¡¢¿´¤ò½Å¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö³èÆ°¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤±¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢Ãç´Ö¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð´é¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ò´î¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5¥«·î¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤ÏÃå¼Â¤Ë¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤ÏÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤·¤«ÍÙ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¶À¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£º¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç³Ú´ÑÅª¤ÊÀº¿À¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥êÆþ¤ì¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤â¡¢ÍÙ¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡£Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ»¤Ï¤Ò¤é¤±¤ë¡£¼«¿È¤ÎÉð´ï¤ò¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤ë¤¬¡¢¡Ö´é¤ÏÍÄ¤¤¤±¤ÉÃæ¿È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÅª³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¤½¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤´õË¾¤¬ºÇÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£