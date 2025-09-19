¡ÖPlayStation¡×¤ÎÎòÂå¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤¬¿©´á¤Ç½éÅÐ¾ì - ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ä¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤â¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡ØPlayStation(TM)/¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ù(10¸ÄÆþ¤ê3,850±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ØPlayStation(TM)¡Ù¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏPlayStation¡¢PlayStation 2¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¡¢PocketStation¤ä¡¢¥í¥´¤Ç¤¢¤ëPlayStation Family Mark¤ò²Ã¤¨¤¿Á´11¼ï(¤¦¤Á¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï)¡£
ºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥à¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç³ó¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÏPlayStation(TM)¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëPlayStation Shapes Logo"¢¤¡»¡ß¢¢"¤È¡¢PlayStation Family Mark¤Î¥Ü¥¿¥óÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
2026Ç¯2·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¤ª²Û»ÒÇä¤ê¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.
