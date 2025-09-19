ÃæÀî²È¡¦¹ä¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤òÀä»¿¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ç¡Á¡£¹Í¤¨¤¿¿Í¡¢¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×
¡¡·»ÄïÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÀî²È¡×¤¬£±£¹Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ä¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥µ¥Ð¤ÎËÀ¼÷»Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÎéÆó¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¹ä¤¬¡ÖÁêÊý¤Ï²¿¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡¡¥µ¥Ð¤ÎËÀ¼÷»Ê¤ÎÁêÊý¡×¤È¡¢¥µ¥Ð¤ÎËÀ¼÷»Ê¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë½ÁÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÎéÆó¤¬¡Ö¥ß¥Ë¥Ï¥¤¥«¥é¤¦¤É¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¹ä¤Ï¡Ö¤¢¡Á¡¢°ã¤¦¤Ê¤¢¡£°ã¤¦¤ï¡£¥ª¥ìÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¡£ÎéÆó¤¬¡Ö¥µ¥Ð¤ÎËÀ¼÷»Ê¤ÎÁêÊý¤ä¤Ç¡£²¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹ä¤Ï¡Ö±ÊÃ«±à¤Î¤ªµÛ¤¤¤â¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÎéÆó¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡Á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÍè¤¿¤Ê¡£²È¤Ç¿©¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¡¢¤½¤ì¡×¡£
¡¡¹ä¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Ç¡Á¡£¤¢¤ì¹Í¤¨¤¿¿Í¡¢¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤ä¤í¡©¡¡¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¡£¥Þ¥Ä¥¿¥±Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ì¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£