¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤ÎË¹»Ò¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¿¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×
¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎËâË¡¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦µÒ¼¼¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¿¤Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×Æâ¤Î¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¿¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×
© Disney
²Á³Ê¡§2,800±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü¡Á2026Ç¯1·î31Æü
Äó¶¡»þ´ÖÂÓ¡§¥«¥Õ¥§¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¥±¡¼¥¥³¡¼¥Ò¡¼¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡¹ÈÃã
¢¨1Æü¤ÎÄó¶¡¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
2025Ç¯11·î1Æü¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¥±¡¼¥¡×¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÎË¹»Ò¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥ó¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤¯¡¢Ë¹»Ò¤ÎÀ±¤ä·î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¡ý
¥±¡¼¥¤Î²¼¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤¤¥Þ¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÉ³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤È¤âÁêÀÈ´·²¡ª
¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¿¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
