¥É·³Àï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö¡ÖÂçÃ«¤òÅà¤é¤»¤¿¤¾¡×¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¢Å¨ÃÏÊüÁ÷ÀÊ¡ÖÀï½ÑÅª¤Ê¾ã³²¤À¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½é²ó¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤ÖÄÁ»ö¤È¤Ê¤ê¡¢Å¨ÃÏ¼Â¶·ÀÊ¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿¤¬½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤½¤ÎÎ¢¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀèÈ¯¥¦¥§¥Ö¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£Êá¼ê¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼¤â¶î¤±´ó¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ë°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£½é²ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤êµ¯¤¤¿ÄÁ»ö¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡×¤âÊªÄÁ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ú¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤òÅà¤é¤»¤¿¤¾¡£Àï½ÑÅª¤Çµ»½ÑÅª¤Ê¾ã³²¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£¼Â¶·¤Î¥Ç¥å¥¢¥ó¡¦¥«¥¤¥Ñ¡¼»á¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤È¤Î¾¡ÉéÁ°¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ÏÌó1Ê¬ÃæÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËºÆ³«¡£ÂçÃ«¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë