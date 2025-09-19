²ñ¸«¾ì¤ÎºÇ¸åÊý¤Ç¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°úÂà¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¡¡¥®¥Ã¥·¥ê¤Î°ì¼¼¤Ç¸ùÏ«¼Ô¤Ë»ëÀþ
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬°úÂà²ñ¸«¼Â»Ü
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î°úÂà²ñ¸«¤ò¡¢ËÜµòÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¤Ë¼Â»Ü¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä²ÈÂ²¤¬¥®¥Ã¥·¥êµÍ¤á¤«¤±¡¢¸åÊý¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤ÇÄÌ»»222¾¡¤òµó¤²¤¿37ºÐ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¶É¡ÖNBC¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥Æµ¼Ô¤ÏX¤Ë¡ÖËÜÆü¸á¸å¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡½°úÂàµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢²ñ¸«»þ¤Î¼Ì¿¿4Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¾ì¤ÎÁ°Êý¤Ë¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î»Ñ¤¬¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î²ñ¸«¤òÎ¾¼ê¤ò´é¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Î°úÂà¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂçÃ«¤Ï²ñ¸«¾ì¤ÎºÇ¸åÊý¡¢Æþ¸ýÉÕ¶á¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Îº®¤¸¤ê¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï2006Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡ÊÁ´ÂÎ7°Ì¡Ë¤ÇÆþÃÄ¡£°ÊÍè¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤ò´Ó¤¡¢2¥±¥¿¾¡Íø13²ó¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¡¢¥·¡¼¥º¥óMVP1²ó¡¢11ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤Ë2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤È¡¢¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
