¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥¨¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö2WAY¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥¨¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö2WAY¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö2WAY¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥¨
© Disney
²Á³Ê¡§9,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó29¡Ê²¼Éô¡Ë¡ß21¡ß8cm
½Å¤µ¡§Ìó400g
»ý¤Á¼ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤êÀ£Ë¡¡§Ìó9.5cm
¥·¥ç¥ë¥À¡¼Ä´Àá²Ä¡¦¼è¤ê³°¤·²Ä
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥ÈÄ¹¤µ¡§ºÇÃ»Ìó123cm¡ÁºÇÄ¹Ìó140cm¡Ê8·ê¡Ë
ÁÇºà¡§¹çÀ®Èé³×¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÈËâË¡¤Î¥¥¹¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ô¥£¥é¥ó¥º¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥¨¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡£
°ìÌÌÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¹õÃÏ¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
© Disney
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥¨¡×¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¤É¤³¤«²ø¤·¤²¤ÊÌÏÍÍ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¡ù
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾åÉÊ¸«¤¨¤¹¤ë¹çÀ®Èé³×ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡ý
© Disney
³«ÊÄ¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬2¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬1¤Ä¡¢³°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬1¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢ÃÏ¤Ï¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥¨¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥×¥ë·Ï¤Î¿§Ì£¤Ë¡£
© Disney
¤½¤ì¤«¤é¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡ù
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÀ¸ÃÏ¤Î¥«¥é¡¼¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡£
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥¨¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö2WAY¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
