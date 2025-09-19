¡ÖTHE W¡×3Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²ò»¶¡¡¹â¹»»þÂå¤è¤ê20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTEAM BANANA¤È¡ØTHE W¡Ù¤ÇÀï¤Ã¤¿ÌÌ¡¹
¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÆ£ËÜÍ§Èþ¤Ï¡Ö²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊµÞ¤ÊÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥±Ã´Åö¤Î»³ÅÄ°¦¼Â¤â¡ÖµÞ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ö¼Â²È¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖµÙÍÜÁ°¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Î°ã¤¤¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ç²ò»¶¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙÍÜÌÀ¤±¤â²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯º£²ó²ò»¶¤È¤¤¤¦±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TEAM BANANA¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç2005Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2006Ç¯¤Î¡ÖM-1¹Ã»Ò±à¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤í¤Ã¤ÆNSCÅìµþ¹»¤Ë13´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¡¢2008Ç¯¤«¤é¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¡ØTHE W¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2020Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»³ÅÄ¤ÎÉ×¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î¤«¤ß¤Á¤£¡¢Æ£ËÜ¤ÎÉ×¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¥ó¥Ü¥·¤ÎÍ½¡ÀèÀ¸¡£
