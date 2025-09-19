Ãæ¹ñÅ·ÄÅ¹Á¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥óÉÖÆ¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¼è°·ÎÌ¤Ç¿·µÏ¿
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î19Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ¹Á¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦½é¤Î¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¡×ÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ç9Æü¡¢Âç·¿¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¡ÖÃÏÃæ³¤°¤ÎÓÕ±¡ÊMSC¡¡ARINA¡Ë¡×¤Î2Ëü3534TEU¡Ê20¥Õ¥£¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥Ê´¹»»¡Ë¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·ºî¶È¤¬´°Î»¤·¡¢Å·ÄÅ¹Á¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥1¹Ò³¤Åö¤¿¤ê¤Î¼è°·ÎÌ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¼«Æ°²½¥³¥ó¥Æ¥ÊÉÖÆ¬¤Î¼è°·ÎÌ¤Ç¤â¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¡ÖMSC¡¡ARINA¡×¤Ï¡¢Å·ÄÅ¹Á¤Î¸åÇØÃÏ¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢²½³Ø¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÀÑ¤ß¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¹ÒÏ©¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥É¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥È¡¼¥´¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Êµ¼Ô/ÍÌÊ¸¡Ë