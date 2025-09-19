Èø²È»º¶È¤¬½©µ¨Äó°Æ²ñ ¾¦ÉÊÎÏ¤ÎÉý¹¤µÁÊµá ¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì¿¼¹Ì¤Ø
Èø²È»º¶È¤Ï9·î3Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö2025½©µ¨Äó°Æ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼168¼Ò¡ÊÊ¡²¬²ñ¾ì¤ÏÁ´76¼Ò¡Ë¤¬¾¦ÉÊ3482ÅÀ¡Ê¿·¾¦ÉÊ281ÉÊ¡Ë¤ò½ÐÅ¸¡£Íè¾ì¼ÔÌÜÉ¸460¿Í¤ËÂÐ¤·524¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£¤Ê¤ª2011Ç¯¤ËÄÌ¾ï¤Î½©µ¨¡¦½Õµ¨Äó°Æ²ñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë·§ËÜÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÄó°Æ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤Æ10·î15Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÄó°Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
º£Äó°Æ²ñ¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËá¤¡×¡£½ÐÅ¸¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÈø²È»º¶È¤¬Ç°Æþ¤ê¤Ë½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎHoppeta¥°¥ë¥á¡Ö¾¢¤Îµ»¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¡×¤Ç¤Ï¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤â¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¡Ö³Ú¥Á¥ó¡ªÎäÅà¤ª¤«¤º¡×¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡Ö´ÊÃ±¡×¤Ç¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×°ì¿ÍÁ°¤ÎÎäÅà¤ª¤«¤º¤ò¾Ò²ð¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤ä¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤ò¡¢ÎäÅà¤ª¤»¤Á¡Ö»¸¡×¤Ç¤ÏÎäÅà¤ª¤»¤Á¤ä¤ª¤»¤Á¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¾ï¿©¤È¥à¡¼¥¹¤ÎÈæ³Ó»î¿©¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÆ±¼Ò¤ÎÉý¹¤¤Äó°ÆÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿Äó°Æ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ã¶¿¸ù¼¹¹ÔÌò°÷¶å½£Åý³ç¤Ï¡Ö¶å½£¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Î4¡Á7·îÇä¾å¼ÂÀÓ¤ÏÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£PB¾¦ÉÊ102¡ó¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢93¡ó¡¢½ÉÇñ»ÜÀß117¡ó¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯ºòÇ¯10·î¤Ë³«½ê¤·¤¿·§ËÜ±Ä¶È½ê¤â½çÄ´¤ÊÇä¾å¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ÏÊ¡²¬¤òÃæ¿´¤Ë³°¿©´Ø·¸¤Ê¤É¤Ç¿Í¤ÎÎ®Æþ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ú¤Â³¤ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿±Ä¶È´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤È¥¨¥ê¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¹Ì¤ò¿Þ¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æºòº£¤Î¿Í¼êÉÔÂÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾¦ºà¤ò¤É¤ì¤À¤±¼è¤êÂ·¤¨¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ë¡¼¥º¤Îµâ¤ß¾å¤²¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£