¡ÖKUBOTA GIN ½©¤Õ¤¯¤ë¡×µ¨Àá¸ÂÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ Î¤»³¤Î½Õ²Æ½©Åß¤òÉ½¸½
ÆüËÜ¼ò¡Öµ×ÊÝÅÄ¡×¡ÖÄ«Æü»³¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄ«Æü¼òÂ¤¤Ï¡¢¾øÎ±¼ò¡ÖKUBOTA GIN¡×¤ÇÎ¤»³¤Ë¤á¤°¤ë½Õ²Æ½©Åß¤òÉ½¸½¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Âè1ÃÆ¡ÖKUBOTA GIN ½©¤Õ¤¯¤ë¡×¤ò9·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£1000ËÜ¸ÂÄê¡£
24Ç¯¡¢ËÜ¼ÒÉßÃÏÆâ¤Ë¾øÎ±½ê¤¬½×¹©¤·¤Æ¾øÎ±¼ò»ö¶È¤Ë»²Æþ¡£¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»Íµ¨¤äÎ¤»³¤ÎÉ÷·Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢12·î¤Ë¡ÖKUBOTA GIN¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¿·¾¦ÉÊ¡ÖÆ± ½©¤Õ¤¯¤ë¡×¤Ï¥¡¼¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Ë¡ÖÀã¹ñ¹ÈÃã¡×¡Ö¶âÌÚºÔ¡×¡Ö¤¤¤êÈÖÃã¡×¤ò»ÈÍÑ¡£±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢½©¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡¢Íî¤ÁÍÕ¤äÊ²¤²Ð¤ò»×¤ï¤»¤ë²û¤«¤·¤¤¸Ï¤ì¤¿¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥¡¼¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖKUBOTA GIN¡×¤Î16¼ïÎà¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¡¢22¼ïÎà¤Î¸¶¼ò¤òºÇÅ¬¤ÊÇÛ¹ç¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô47¡ó¡£ÍÆÎÌ700㎖¡¢²Á³Ê¤Ï6500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
9·î8Æü¤«¤é´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¦Ä«Æü¾¦»ö¤Î¿·³ã¸©Æâ3Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¡£