»°É©¿©ÉÊ¡Ö¤«¤é¤À¥·¥Õ¥È¡× Åü¼Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥Ñ¥¦¥ÁÁÚºÚ4ÉÊ¤òÄÉ²Ã
»°É©¿©ÉÊ¤Ï·ò¹¯¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤«¤é¤À¥·¥Õ¥È¡×¤«¤é¡¢Åü¼Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ñ¥¦¥ÁÁÚºÚ4ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Åü¼Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÏÅü¼Á¥ª¥Õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åü¼Á¥ª¥Õ¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ñ¥¦¥ÁÁÚºÚ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥¥ó¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡×¤ÏÅü¼Á30¡ó¥ª¥Õ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÌÀµ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñ»ºÆÚ¤Î¤â¤Ä¼Ñ¹þ¤ß¡×¡Ö·Ü¤ÈÌîºÚ¤Î¹õ¿Ý¤¢¤ó¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î³°¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¿·¾¦ÉÊ4ÉÊ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Åü¼Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï·×33ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£