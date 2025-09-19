¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È ¥Ô¡¼¥ÁÉ÷Ì£¡× ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç9·î¤«¤éÈ¯Çä³«»Ï ¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò
¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¤Ï¡¢³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥ä¥¯¥ë¥È¾¦¹©¤Ç¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È ¥Ô¡¼¥ÁÉ÷Ì£¡×¡Ê80g¡ß6ËÜ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤ò9·î1Æü¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥ß¥Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥ì¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëÂðÇÛ¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¡£ÈÎÇäÌÜÉ¸¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ21Ëü7000ËÜ¡Ê2025Ç¯9¡Á12·î¡Ë¡£
Å¹Æ¬´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï1ËÜÅö¤¿¤ê2.09¥ì¥¢¥ë¡ÊÌó56±ß¡Ë¡¢ÂðÇÛ¤Ï1.60¥ì¥¢¥ë¡ÊÌó43±ß¡Ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥ä¥¯¥ë¥È¾¦¹©¤Ï1966Ç¯ÀßÎ©¡¢½¾¶È°÷1945¿Í¡Ê25Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢1ÆüÊ¿¶ÑÈÎÇäËÜ¿ô131Ëü1000ËÜ¡Ê24Ç¯1¡Á12·î¡Ë¡£
¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¡×
¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢9·î1Æü¤«¤é³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Î¥á¥¥·¥³¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¡×¡Ê80㎖¡ß5ËÜ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤òÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÅêÆþ¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆý»À¶Ý¥·¥í¥¿³ô¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢Çä¾å³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¡£
9·î1Æü¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥ß¥Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¡¢10·î1Æü¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¥ì¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëÂðÇÛ¤ÇÈ¯Çä¡£Å¹Æ¬´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï38.5¥Ú¥½¡ÊÌó305±ß¡Ë¡¢ÂðÇÛ¤Ï1ËÜ7.1¥Ú¥½¡ÊÌó56±ß¡Ë¡£ÈÎÇäÌÜÉ¸¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ36Ëü3000ËÜ¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¥á¥¥·¥³¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï1980Ç¯ÀßÎ©¡¢½¾¶È°÷¿ô4089¿Í¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢24Ç¯1¡Á12·î¤Î1ÆüÊ¿¶ÑÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï395Ëü7000ËÜ¡£