µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢TEAM BANANA¤Î»³ÅÄ°¦¼Â¡Ê37¡Ë¤ÈÆ£ËÜÍ§Èþ¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛµÞ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ø¼Â²È¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÙÍÜÁ°¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Î°ã¤¤¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ç²ò»¶¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙÍÜÌÀ¤±¤â²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯º£²ó²ò»¶¤È¤¤¤¦±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Æ£ËÜ¤â¡Ö²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊµÞ¤ÊÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
TEAM BANANA¤Ï·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸¾¦Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬2005Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£06Ç¯¤ÎM¡Ý1¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¡£½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡ÖTHE W¡×¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯¤«¤é»³ÅÄ¤ÎµÙÍÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÏÉÔ»²²Ã¡£