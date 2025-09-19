ÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃÁê¼¡¤°¡ÖÂ¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÂ¹¤ÎÀ¼¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤â¡¡·Ù»¡¤¬º¾µ½¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ê»³·Á¡Ë
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ç¤ÏÏ¢ÆüÂ¹¤ò¤«¤¿¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¤Î¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢»³·Á»Ô¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ¤Î²È¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¡¢Â¹¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÂ¹¤Ê¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃË¤«¤é¡ÖÂ¹¤ÎÀ¼¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÅÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥«¥Í¤Ê¤É¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½Èï³²¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ò¤«¤¿¤ë¼Ô¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡È¼¨ÃÌ¶â¡É¤ä¡È¤ª¶â¡É¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë²ÈÂ²¤ÈºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£