Å·³¤Í´´õ¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç³Ø¤Ó¤ÈÈ¿¾Ê¡Ö¤Þ¤µ¤Ë²¹¸ÎÃÎ¿·¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BSÄ«Æü¡Ø¿Í¤Ï2000Ç¯Á°¤ò¤É¤¦À¸¤¤¿¤Î¤« Å·³¤Í´´õ¤È¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡Ùµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬åºÎï¡ÄÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Å·³¤Í´´õ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢2000Ç¯Á°¤Î¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÎÀ¸³è¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÌÀ¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£25Æü¡Ê¸å9¡§00¡Ë¡¢11·î1Æü¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Å·³¤¤Ïº£²ó¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ä¥í¡¼¥Þ¤Î°äÀ×¤ò¤á¤°¤ê¡¢½éÂå¹ÄÄë¥¢¥¦¥°¥¹¥È¥¥¥¹¤¬ÃÛ¤¤¤¿¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¥í¥±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯Î¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£10Ç¯¤Ö¤ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡Ø¤¼¤Ò¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥±¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç°äÀ×¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö2000Ç¯Á°¤É¤¦À¸¤¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶½Ì£¤¢¤ë¤È¤³¤íÁ´¤Æ²ó¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÂå¤Î¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤Ë²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¤È³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹Å·³¤¡£¡Ö¤¢¤Î»þÂå¤«¤é¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤»þÂå¤À¤±¤É¡¢¡Ê¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡Ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¤â¤Î¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ»ä¤âÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
