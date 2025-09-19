¡ÚÃíÌÜÇÏÆ°¸þ¡¦£³ºÐ¡õ¸ÅÇÏ¡ÛÀ¾±àÀµ±¹¼Ë¤Ï¥ª¥Ñ¡¼¥ë£Ó¤Ë¥Õ¥£¥ª¥é¥¤¥¢¤È¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¸¥§¥í¥Ç¥£¤Î£²Æ¬½Ð¤·
¡¡À¾±àÀµ±¹¼Ë¤Ç¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã£±£°Ãå¤À¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ª¥é¥¤¥¢¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Éã¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¡Ë¤È¡¢£Õ£È£Â¾Þ£±£±Ãå¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¸¥§¥í¥Ç¥£¡Ê²´£·ºÐ¡¢Éã¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¥ª¥Ñ¡¼¥ë£Ó¡Ê£±£°·î£´Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¿·³ãµÇ°£±£±Ãå¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÜÅ°±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¤Ï¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À£Ó¡Ê£±£±·î£±£µÆü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÈÊ¡ÅçµÇ°¡¦£Ç£³¡Ê£±£±·î£²£²Æü¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÎ¾¤Ë¤é¤ß¡£
¡¡ÃæµþµÇ°£µÃå°Ê¹ßµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¡¼¥×¥«¥ë¥à¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÃÝÏÂÌé±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤ÏÉÙ»Î£Ó¡¦£Ç£²¡Ê£±£°·î£±£¸Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÉüµ¢¡£¤¤ç¤¦£¹·î£±£¹Æü¤Ë·ªÅì¤Øµ¢±¹¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ê¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç£²Ãå¤À¤Ã¤¿¥Á¥«¥Ã¥Ñ¤Ï£Ê£Â£Ã¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦£Ê£ð£î£±¡Ê£±£±·î£³Æü¡¢Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÆüËÜ¾Þ¤Ç£²Ãå¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥í¡¼¥ê¥Ã¥È¤ÏÆ£¿¹£Ó¡Ê£±£°·î£µÆü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÅ¾Àï¡£¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤Ç£±£±Ãå¤À¤Ã¤¿¥ì¥¤¥Ô¥¢¤Ï¤ß¤Á¤Î¤¯£Ó¡Ê£±£±·î£¹Æü¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃæµþµÇ°¤Ç£±£²Ãå¤À¤Ã¤¿¥³¥ì¥Ú¥Æ¥£¥È¡¼¥ë¤Ï¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É£Ó¡Ê£¹·î£²£¸Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£