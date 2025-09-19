¤¢¤¹£²£°Æü¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì£±£°£°¼þÇ¯µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼³«ºÅ¡¡º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤¬ÇÏ¼Ö¤ÇÅÐ¾ì¡¡Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö»°´§ÇÏ¥Ã¥¸¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
¡¡£Ê£Ò£ÁµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢£¹·î£²£°Æü¤Î¸áÁ°£±£±»þ¤«¤é¡¢µþÅÔ¥¿¥ï¡¼¤ò¤Î¤¾¤àÅìËÜ´ê»ûÁ°¡¦¤ªÅì¤µ¤ó¹¾ì¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡Ë¤Ç¡ÖµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì³«Àß£±£°£°¼þÇ¯µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¸á¸å£¶»þ¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¡¦µþÅÔ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿»²²ÃÌµÎÁ¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢º£Ç¯£±£²·î£±Æü¤Ë³«Àß£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡££±£¹£²£µÇ¯¡ÊÂçÀµ£±£´Ç¯¡Ë£±£²·î£µÆü¡¢Íä¤ÎÃÏ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¶¥ÇÏ³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡¢½©²Ú¾Þ¡¢µÆ²Ö¾Þ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¢¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î£Ç£±¥ì¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ì¾ÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¸áÁ°£±£±»þ¤«¤é¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤òÇØ¤Ë¡¢Éñµ¸¤¬ÀèÆ³¤¹¤ëÇÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤¬ÅÐ¾ì¡££±£°£°¼þÇ¯¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§´ê¤·¡¢¸µ£Ê£Ò£Áµ³¼ê¤ÎºÙ¹¾½ã»Ò¤µ¤ó¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ìÄ¹¤È¤Î¶À³«¤¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£ÏÂÁõ¤Î¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤â²Ö¤òÅº¤¨¤ë¡£°ìÂÁá¤¯¡¢¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¤ÏÍè¾ì¼Ô¤ËËõÃã¤È¤â¤Ê¤«¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÊÀèÃå³Æ£µ£°£°¿Í¡Ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥Ë¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¡¢±Â¤ä¤ê¤ä¾èÇÏ¤Ê¤É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿£³´§ÇÏ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö»°´ÌÇÏ¥Ã¥¸¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¡¢ÀèÃå£²£²£°¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÅì¤µ¤ó¹¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ø»ý»²¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå£±£°£°¿Í¸ÂÄê¤Ç¡Ö»°´§ÇÏ¥Ã¥¸¡×¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡ÊÃêÁªÆü¤Ï£±£°·î£´Æü¤«¤é£±£±·î£²Æü¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ³«ºÅÆü¡Ë¡£