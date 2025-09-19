J1¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØDF»³ËÜÉöÂç¤Î27Ç¯²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡Ö·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï19Æü¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF»³ËÜÉöÂç¤Î2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¤Ï¡¢2026/27¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2027Ç¯1·î¡Ë¤è¤ê¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø½êÂ°¤Î»³ËÜÉöÂç¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤½¤¦¤¿¡ËÁª¼ê¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»³ËÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2027Ç¯¤«¤éµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤Î»³ËÜÉöÂç¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î°Ù¤ËÆ®¤¤¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡2004Ç¯8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢¸½ºß21ºÐ¡£¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡Ý15¤ª¤è¤ÓU¡Ý18¤Ç°éÀ®¤ò¼õ¤±¡¢¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÀ¾ÁªÈ´¤È¤·¤Æ¥Ç¥ó¥½¡¼¥«¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½Ð¾ì¡£U-22 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´Àï¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëµþÅÔ¤Ï¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç29»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ16¾¡7Ê¬6ÇÔ¡£2°Ì¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¾¡¤ÁÅÀ55¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
