1»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤¬³ÎÄê¡Ä¥ì¥¢¥ëDF¥Ï¥¦¥»¥ó¤¬SNS¤ÇÈéÆù¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¤¬¡¢18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£13Æü¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¡ËÂè4Àá¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥ÀÀï¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¦¥»¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£197cm¤ÎÄ¹¿È¤Ê¤¬¤éÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¸å¤Î¸ø¼°Àï5»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥ÀÀï¤Î32Ê¬¤Ë¤ÏÆ±¹ñÂåÉ½FW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤òÅÝ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬·èÄêµ¡ÁË»ß¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Ï¥¦¥»¥ó¤ò·ç¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤¬¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¥¯¥é¥ÖÂ¦¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊRFEF¡Ë¤ÎÄ¨²ü°Ñ°÷²ñ¤ËÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿³È½µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¡ÊCTA¡Ë¤¬È½Äê¤Î¸í¤ê¤òÇ§¤á¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢CTA¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤ÎÂÅÅöÀ¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥Ï¥¦¥»¥ó¤Ë¤Ï1»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÌÏÍÍ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥»¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥¹¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À½Ð¾ìÄä»ß¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Í¡×¤ÈÈéÆù¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¨²ü°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥¦¥»¥ó¤Ï20Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂè5Àá¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¼ó°Ì¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ï3°Ì¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¦¥»¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£197cm¤ÎÄ¹¿È¤Ê¤¬¤éÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¸å¤Î¸ø¼°Àï5»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥ÀÀï¤Î32Ê¬¤Ë¤ÏÆ±¹ñÂåÉ½FW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤òÅÝ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬·èÄêµ¡ÁË»ß¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Ï¥¦¥»¥ó¤ò·ç¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¨²ü°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥¦¥»¥ó¤Ï20Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂè5Àá¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¼ó°Ì¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ï3°Ì¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£