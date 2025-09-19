BAN¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©µÕ¥Ê¥óÆ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ëYouTuber¡¦¤á¤·¤¢¡Ö1¸ÄÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¿§¡¹¤Ê·Ù¹ð¤¯¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖÈ©¿§¤ò8³ä²èÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¡Ä¤È¤«¿§¡¹¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡9·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢µÕ¥Ê¥ó¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ëYouTuber¡¦¤á¤·¤¢¤ËÌ©Ãå¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÆ°²è¤¬¤Ê¤¼BAN¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¹âÍü¿ð¼ù¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤·¤¢¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡ÈBAN¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡É¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡²áµî¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇBAN·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹âÍü¤Ï¡¢¤á¤·¤¢¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¬À©¤ÎÊÉ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¼«ÂÎ¤Ï2¸ÄÌÜ¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢1¸ÄÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¹¹ð¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Ìõ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇBAN¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê·Ù¹ð¤¯¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÈ©¿§¤ò8³ä¤°¤é¤¤²èÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¤é·Ù¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¿§¡¹¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öº£¤â¼ã´³·Ù¹ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤Èµ¬À©¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤á¤·¤¢¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¤Æ¤È¤¥¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÆ°²è¤Ï¡Ë¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö1²ó¤½¤ì¤Ç£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¯¤é¤Ã¤Æ¡¢3¥«·î¤ªµÙ¤ß¤·¤¿¡£3¥«·îµÙ¤à¤È¤½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î³èÆ°µÙ»ß·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£