¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¡ØÁíÎÌµ¬À©¡Ù¤Ê¤ÉÊñ³çÅª¤ÊÊý¿Ë¤ò¡×¡¡°Ý¿·¤¬³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¤ò¿½¤·Æþ¤ì
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï19Æü¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ä°ÜÌ±ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºöÄó¸À¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ÎëÌÚË¡Áê¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
Äó¸À¤ÎÃæ¤Ç°Ý¿·¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤ò¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¤Ç¤â¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ê¼õÆþ¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ØÀïÎ¬Åª³°¹ñ¿Í¼õÆþ¤ì¡Ù¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡Ö³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤Î¾å¸ÂÀßÄê¤ò´Þ¤àÀïÎ¬Åª¤Ê¿Í¸ýÀ¯ºö¡×¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡Ö¥Þ¥¯¥í¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤¬°ìÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼Ò²ñÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤Î¾å¾ºÍÞÀ©µÚ¤ÓÁíÎÌµ¬À©¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¾ÊÄ£¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢Åý³çÌò¤È¤·¤Æ¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¡×¤Î¿·Àß¤òµá¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥¯¥í¤ÎÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Î¿Í°÷ÂÎÀ©¶¯²½¤ÈÀìÌçÀ¤Î¸þ¾å¡×¡ÖÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¤Î³Î¼Â¤Ê½Ð¹ñ³ÎÊÝ¤È¶¯À©Á÷´ÔÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¡Öµ¶ÁõÂÚºß¡¦ÉÔË¡ÂÚºß¡¦¡Ø°ÜÌ±¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ø¤Î¸·³Ê¤Ê¼èÄù¤ê¶¯²½¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¡×¤È¤·¤Æ¡¢°Ý¿·¤ÏÄó¸À¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¡¦³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¼èÆÀ¤Î¸·³Êµ¬À©¡×¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢Äó¸À¤ò¼õ¤±¤¿ÎëÌÚË¡Áê¤¬¡ÖÌäÂê°Õ¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸ÄÊÌ¤ÎÌäÂê¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÊñ³çÅª¤ÊÂÐ½èÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀ¯ÉÜ¤¬½Ð¤¹¤Ù¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¸õÊä¼Ô¤Ë°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£