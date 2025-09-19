ÁêÀî¼·À¥ ¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬Î¥º§¤òÈ¯É½¡£19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÀî¼·À¥¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò´é½Ð¤·

¢¡ÁêÀî¼·À¥¡¢Î¥º§È¯É½


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÉ×ÉØ¤òÂ´¶È¤·¡¢²ÈÂ²¤Ï¿·¤·¤¤·Á¤ÇÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

ÁêÀî¤Ï2001Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢2007Ç¯¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

¢¡Á´Ê¸


¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø

¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÉ×ÉØ¤òÂ´¶È¤·¡¢²ÈÂ²¤Ï¿·¤·¤¤·Á¤Ç
ÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£

30¼þÇ¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÂ³¤­¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª

ÁêÀî¼·À¥

