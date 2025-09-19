¥³¥¹¥È¾å¾ºÊ¬¤Î²Á³ÊÅ¾²ÇÎ¨¡¡Ê¿¶Ñ32.1¡ó¡¡2022Ç¯12·î°Ê¹ßºÇÄã¤Ë¡¡²¬»³¤Î´ë¶È
»ñÎÁ¡§²¬»³¸©¶õ»£
¡¡Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯²¬»³»ÙÅ¹¤Ï19Æü¡¢Êª²Á¹âÆ¤ËÈ¼¤¦¥³¥¹¥È¾å¾ºÊ¬¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤²Á³ÊÅ¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢²¬»³¤Î´ë¶È¤Ë¿Ò¤Í¤¿·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÅ¾²Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤ÏÁ´ÂÎ¤Î66.0¡ó¤Ç¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò7.7¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×Ê¬¤Î¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤ò²Á³ÊÅ¾²Ç¤·¤¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö2³äÌ¤Ëþ¡×¤Ç23.3¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö2³ä°Ê¾å5³äÌ¤Ëþ¡×¤¬18.2¡ó¡¢¡Ö5³ä°Ê¾å8³äÌ¤Ëþ¡×¤¬11.3¡ó¡¢¡Ö8³ä°Ê¾å10³äÌ¤Ëþ¡×¤¬10.1¡ó¡¢¡Ö10³ä¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÅ¾²Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤¬3.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È32.1¡ó¤Î²Á³ÊÅ¾²ÇÎ¨¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯7·î¤ÎÄ´ºº¤è¤ê6.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢Ä´ºº³«»Ï¤Î2022Ç¯12·î°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ´¤¯Å¾²Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤Ï22.0¡ó¤È¡¢Ä´ºº³«»Ï°Ê¹ß½é¤á¤Æ2³ä¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉéÃ´¤ò¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ê¤É¤ÇµÛ¼ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¼ý±×ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÅê»ñ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯7·î¡¢²¬»³¸©¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë461¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¤¡¢159¼Ò¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²Á³ÊÅ¾²ÇÎ¨¤Ï¡¢³ÆÁªÂò»è¤ÎÃæ´ÖÃÍ¤Ë²óÅú¼Ô¿ô¤ò¾è¤¸¤ÆÁ´²óÅú¼Ô¿ô¤Ç³ä¤Ã¤¿¤â¤Î