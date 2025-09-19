ÀÅ²¬ÃÏÊý¸¡»¡Ä£

8·î¡¢¾ÆÄÅ»Ô¤ÇÃÎ¿ÍÃËÀ­2¿Í¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÆÄÅ»Ô¤Ë½»¤à¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­¡Ê47¡Ë¤Ï£¸·î7Æü¡¢¼«Âð¤ÇÃÎ¿ÍÃËÀ­2¿Í¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ19ÆüÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¤ÆÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤ÏÂáÊáÅö»þ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»¦°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£