º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÄÉ»î¤¬·èÄê¡ª¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤ËÌÀ¸À¡ÖÈà¤ÏÆüÍËÆü¤Ë¤â¤¦°ì²óÅê¤²¤ë¡×£³£Á¤Ç¥×¥í½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ç£±²óÌµ¼ºÅÀ¡¡£Ð£Ó¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£²¡Ý£±¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢£³£Á¤Çµß±ç¥Æ¥¹¥È¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉ»î¤òÌÀ¸À¡£¡ÖÈà¤ÏÆüÍËÆü¤Ë¤â¤¦°ì²óÅê¤²¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢£³£Á¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£²£±Æü¤Î¥¿¥³¥ÞÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤òÂÔ¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¿¥³¥ÞÀï¤Ç£±²ó¤ò£²»°¿¶¤ò´Þ¤àÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¡££±£¶µå¤Î¤¦¤Á¥¹¥È¥é¥¤¥¯£±£±µå¡¢¥Ü¡¼¥ë£µµå¡£ºÇÂ®£±£¶£±¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Æó²ó½ªÎ»»þ¤Ë£¸ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¡£»Í²óÎ¢¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï£¹Æü°ÊÍè¡¢£¹Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÅÏÊÆ¸åºÇÂ®£±£°£°¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¡¦£¹¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£¹äÏÓÉü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢½éµå¤Ë£¹£¹¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¡¦£±¥¥í¡Ë¤òÅê¤²¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¥«¥¦¥ó¥È£°-£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿ÍÌÜ¤Î£²µåÌÜ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£±£°£°¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¥¥í¡Ë¡£¥«¥¦¥ó¥È£±-£²¤«¤é£´µåÌÜ£±£µ£¹¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££³¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï½éµå¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤ò½Ð¤·¤ÆÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£´¿ÍÌÜ¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Í¡£¤À¤«¤éÏ¯´õ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ï£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î¥¿¥³¥ÞÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤òÂÔ¤Ä·Á¤Ë¡£¡Ö¤½¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ëº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÀâÌÀ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÈà¼«¿È¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡£¤¤ç¤¦¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏÆüÍËÆü¡£¤½¤ÎÅÐÈÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸å¤ÏµåÃÄÂ¦¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£