¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖÃßÀÑÈèÏ«¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡×¤Ç17¡¢18Æü¤Î¹Åç2Ï¢Àï¤ò¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢DeNAÀï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å2»þ¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë½ÀÆð±¿Æ°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢ÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç·Ú²÷¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡©¡Ë¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È»î¹çÉüµ¢¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£