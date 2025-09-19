「盲目のピン芸人」として活動するお笑い芸人・濱田祐太郎さん（36）が19日までにXを更新し、近況を報告した。困っていた茺田さんを偶然見かけた芸人がとった優しさあふれる行動が、ネット上で話題となっている。



【写真】困っていた「盲目のピン芸人」を助けたのは…こちらの先輩芸人

茺田さんは、「今日仕事で難波の劇場の方に向かう途中、地下から地上に上がるエスカレーターが使えなくなってた」と仕事の道中でエスカレーターが使えないトラブルに遭っていた状況を説明。「目が見えないとこういう時結構大変」とこぼしていた。



そんな茺田さんのもとに偶然、茺田さんの先輩にもあたる芸人コンビ・ジャルジャルの後藤淳平さん（41）が現れたそう。「そしたら偶然ジャルジャルの後藤さんが通り掛かって声をかけてくれて劇場まで連れて行ってくれた」と、後藤さんが困っている茺田さんに手を貸して劇場まで連れ立ったことを明かしていた。投稿の最後には「濱田祐太郎いろんな人に助けられながら何とか芸人やってます」と語った。



SNSでは、「後藤淳平はえぇやつ」「こういうリアル優しさはネタより胸打つわ」「みんなで助け合ったら、 きっと世の中平和ですね」「ジャルジャルってほんまええやつ」「後藤さんイケメンすぎるやろ…」「こういう偶然の優しさって心温まる…」「仲間ってえぇなぁ」「あたたかい。ホワホワします」「偶然の助けがすごすぎる…ジャルジャル後藤さん優しい」などのコメントが寄せられていた。