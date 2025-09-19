¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1ÈÖ¤Î¶ÛÄ¥´¶¡×¥×¥íÌîµå»Ïµå¼°¤ÎÂçÌò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£18Æü¤Ë¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¡¼µð¿ÍÀï¡Ê¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»Ïµå¼°¡¡¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1ÈÖ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌò¤ËÈ÷¤¨2¥«·îÁ°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÌîµå·Ð¸³¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¡NHK»þÂå¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Î¼èºà¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤À¡Ä¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìîµå´ÑÀï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Î¸«Êý¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤ò¡Ö¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¥Ä¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£²óÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤Îµ¡²ñ¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£