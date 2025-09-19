À¸ÊÝ¤«¤éÂåÍýÅ¹½Ð¸þ¡¢¸¶Â§ÇÑ»ß¡¡¶È³¦»Ø¿Ë¡¢¼Ò³°ÈëÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·
¡¡À¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î½Ð¸þ¤ò¸¶Â§ÇÑ»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë»Ø¿Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£½Ð¸þ¼Ô¤¬ÂåÍýÅ¹Æâ¤Î¼Ò³°Èë¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹ÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢¼«¼Ò¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î¼«Í³¤ÊÁªÂò¤ò¤æ¤¬¤á¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡£¡ÖÅ¬ÀÚÀ¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢½Ð¸þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÀ¸ÊÝÂç¼ê4¼Ò¤Ï´û¤Ë¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°¤Î¤¢¤ë½Ð¸þ¤ò¤ä¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨²ñ¤Ë¤Ï¹ñÆâÁ´À¸ÊÝ41¼Ò¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¼Ò¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦·Ð²á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüÀ¸¤äÂè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÉÔÀµ»ö°Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸ÊÝ¶¨²ñ¤Î¹âÅÄ¹¬ÆÁ²ñÄ¹¡á½»Í§À¸Ì¿¼ÒÄ¹¡á¤Ï19Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Æ¼Ò¤¬¼«¼çÅª¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¨²ñ¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£½»Í§À¸Ì¿¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌµÃÇ»ý¤Á½Ð¤·¤¬¤Ê¤¤¤«¸½ºßÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£