¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¯¤Æ¡Ä¡×Çº¤ß¹ðÇò¡¡Ì¾ÁÒ½á¤¬¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÄ¾ÁÊ
4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤ï¡¼¤¹¤¿¤Î¾®¶ÌÍü¡¹²Ú¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¥Þ¥ëÈëÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¤ï¡¼¤¹¤¿¤Ï15Ç¯·ëÀ®¡¢º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É14¥«¹ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¾®¶Ì¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë²Ä°¦¤¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¾®¶Ì¤Ï¡Ö10Ç¯´ÖÇ¼ª¤òÉÕ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤ËÇ¼ª¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢¼è¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤ò¹ðÇò¡£¡Ö24ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÅª¤Ë¤â¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¡¢¥ï¥ó¥ï¥ó¤È¥×¥ê¥×¥ê·Ï¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥óÌ¾ÁÒ½á¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬10Âå¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡£24ºÐ¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ¬»à´¶¤Ã¤Æ²¶¤é¤«¤é¤ß¤¿¤é¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¡©¤ªÁ°¤é¤â¤½¤¦¤ä¤±¤ÉÉ¬»à´¶¤¢¤ó¤Í¤ó¡×¤È¡¢¶¦±é¤·¤¿¤µ¤ä¹á¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£¤µ¤ä¹á¤ÎÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¾®¶Ì¤ÏÇ¼ª¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò³°¤¹¤È¡¢Ì¾ÁÒ¤Ï¡Ö°ìµ¤¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ì¾ÁÒ¤¬Ç¼ª¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤Ï¡ÖÉ¬»à¤ËÇä¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£
Ì¾ÁÒ¤Ï¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¡×¤ÈÄó°Æ¡£¾®¶Ì¤Ï¡Ö²¿²ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤ÆÃÇ¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤«¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ä¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£Ì¾ÁÒ¤Ï¡ÖÇ¼ª¡¢ÀµÄ¾¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¶Ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÅª¤ËÉ¬Í×¤Ê¶Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Ì¾ÁÒ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤éÇä¤ì¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ø¥³¥ó¥»¥×¥ÈÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö»ä¤â¡ÊÃ´Åö¤¬¡Ëº£·î¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¾®À¼¤Ç¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£